Pensia lui Boris Johnson, în vizorul unei asociații britanice: „Subvenționăm stilul de viață al unui om ale cărui decizii au dus la moartea rudelor noastre”

O asociaţie a familiilor îndoliate din cauza pandemiei de COVID-19 a solicitat vineri revocarea tuturor privilegiilor, financiare şi instituţionale, de care beneficiază fostul prim-ministru britanic Boris Johnson, după ce o anchetă publică l-a criticat în mod direct pe acesta din urmă pentru gestionarea „haotică” a situaţiei provocate de pandemia de coronavirus, informează AFP, preluată Agerpres.

Într-un comunicat de presă, asociaţia „COVID-19 Bereaved Families for Justice UK” l-a criticat direct pe fostul premier conservator, considerând că acţiunile sale din timpul pandemiei au reprezentat „una dintre cele mai grave trădări a poporului britanic din istoria modernă”.

Fostul prim-ministru britanic trebuie să fie tras la răspundere, afirmă textul de vineri, adăugând că Boris Johnson, care a fost şi primar al Londrei, nu ar mai trebui să deţină niciun rol în viaţa publică.

Familiile victimelor solicită „suprimarea tuturor privilegiilor” asociate cu fostele sale funcţii, inclusiv a indemnizaţiilor de prim-ministru şi a locului său ocupat în cadrul venerabilului Privy Council, un grup de consilieri ai monarhului britanic, alcătuit în principal din foşti miniştri.

„Este intolerabil ca familii îndoliate să fie nevoite să subvenţioneze stilul de viaţă al unui om ale cărui decizii au condus la moartea rudelor noastre”, au adăugat petenţii.

Guvernul britanic prevede o indemnizaţie plătită pe viaţă, care poate să ajungă până la 115.000 de lire sterline pe an (130.000 de euro pe an), pentru foştii săi prim-miniştri. Aceştia pot să pretindă, de asemenea, o alocaţie pentru plata utilităţilor publice şi o pensie.

În concluziile sale dezvăluite joi, ancheta publică din Regatul Unit a considerat că unele dintre cele 226.000 de decese asociate cu pandemia de COVID-19 în această ţară, unul dintre cele mai grave bilanţuri din Europa, ar fi putut fi evitate dacă Executivul britanic „ar fi luat în serios” ameninţarea reprezentată de coronavirusul SARS-CoV-2.

Ancheta a evidenţiat în mod clar responsabilitatea Guvernului condus de Boris Johnson, acuzat că a fost prea optimist la începutul anului 2020. Şi a adăugat că propriul comportament al fostului premier „a subminat mesajul serios pe care el ar fi trebuit să îl transmită populaţiei”.

Familiile victimelor au anunţat, de asemenea, că analizează „toate posibilităţile oferite de lege pentru a-l trage la răspundere pe Boris Johnson, în mod personal, pentru acţiunile sale din timpul pandemiei”. „Justiţie pentru cei pe care i-am pierdut înseamnă consecinţe reale pentru cei care i-au abandonat, iar noi nu ne vom opri până când nu se va face dreptate”, au adăugat membrii asociaţiei.