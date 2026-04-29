Pensionarul de 89 de ani care a deschis focul în centrul Atenei a acționat din disperare, afirmă autoritățile

Bărbatul de 89 de ani arestat pentru că a rănit cinci persoane în două incidente armate marți în Atena a acționat din disperare și în semn de protest față de serviciile publice elene, a declarat miercuri avocatul său, citat de Reuters și Agerpres.

Bărbatul a deschis focul într-o sucursală a agenției de asigurări sociale elene EFKA, rănind un angajat la un picior, după care a luat un taxi și s-a deplasat la sediul unui tribunal, unde a tras mai multe focuri de armă, rănind ușor patru grefiere.

Ulterior, el a fost arestat într-un hotel din orașul Patras, la aproximativ 200 km de Atena.

„A fost un act de protest și de disperare”, a declarat pentru Reuters Vassilis Noulezas, avocatul bărbatului.

Αυτός είναι ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης που πυροβόλησε σήμερα 5 άτομα στο κέντρο της #Αθήναςhttps://t.co/rr5yDkLMR0 — iefimerida (@iefimerida) April 28, 2026

Avocatul atacatorului spune că acesta a fost internat anterior într-o clinică psihiatrică

El a mai spus că bărbatul lucrase timp de 40 de ani ca inginer în Chicago și fusese internat anterior într-o clinică psihiatrică din Atena. El a depus o cerere pentru o pensie suplimentară în Grecia, dar cererea i-a fost respinsă.

Un procuror l-a acuzat miercuri de tentativă de omor și deținere ilegală de armă de foc.

Angajații EFKA au ieșit în stradă miercuri la o acțiune de protest în legătură cu problemele de securitate apărute în urma acestui incident armat, despre care au spus că reprezintă un „act de frustrare” a populației față serviciile publice, afectate de lipsa de personal.

Michalis Chrysochoidis, ministrul grec pentru protecția cetățeanului, a declarat marți seara că există lacune de securitate în unele tribunale, dar că, în ansamblu, Grecia este o țară sigură.