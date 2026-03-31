Pentagonul e „pe deplin conștient” de ajutorul oferit de Rusia și China Iranului: „Următoarele zile vor fi decisive”

Statele Unite sunt pe deplin conștiente de ceea ce fac China și Rusia pentru a ajuta Iranul și contracarează aceste eforturi acolo unde este necesar, a declarat marți Pete Hegseth, șeful Pentagonului, într-un briefing pentru presă, relatează Reuters.

Hegseth a mai spus că următoarele câteva zile în conflictul din Orientul Mijlociu vor fi decisive, el susținând că au avut loc dezertări majore din cadrul forțelor armate iraniene.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat anterior că Rusia a furnizat Iranului drone și informații pentru a sprijini atacuri aeriene ale forțelor armate iraniene.

Întrebat despre informațiile din presă potrivit cărora atât Rusia, cât și China, ajută Iranul, Hegseth a spus: „În ceea ce privește Rusia și China, știm exact ce fac, ce fac sau nu fac”.

„Nu este nevoie să facem publice toate aceste lucruri, dar acolo unde este necesar, le abordăm, le limităm sau le confruntăm direct”. El nu a oferit detalii despre asistența Beijingului pentru Iran.

Hegseth, invocând informații despre care a spus că provin de la serviciile secrete americane, a declarat că loviturile SUA afectează moralul armatei iraniene. Acest lucru, a spus el, declanșează dezertări pe scară largă, lipsuri de personal-cheie și provoacă frustrare în rândul liderilor de rang înalt.

„Avem tot mai multe opțiuni, iar ei au din ce în ce mai puține… în doar o lună am stabilit termenii, iar zilele următoare vor fi decisive”, a spus el. „Iranul știe acest lucru și aproape că nu poate face nimic din punct de vedere militar în această privință”, a susținut șeful Pentagonului.

Ce a spus Trump despre ajutorul Rusiei pentru Iran

În comentarii făcute mai devreme în cursul lunii martie, președintele american Donald Trump a declarat că este „posibil” ca Vladimir Putin să „ajute puțin” Iranul, însă a lăsat să se înțeleagă că nu are nimic de obiectat în acest sens.

„Cred că este posibil să îi ajute puțin, da, îmi imaginez”, a spus președintele american, înainte de a continua: „Și probabil că el crede că noi ajutăm Ucraina, nu-i așa?”, a afirmat liderul de la Casa Albă într-un interviu acordat Fox Radio pe 13 martie.

„Ei o fac și noi o facem”, a adăugat Trump, pe un ton care sugera că nu este prea deranjat de sprijinul oferit de Rusia Teheranului.

Nu a fost însă prima oară când președintele SUA a minimalizat importanța ajutorului militar și de informații al Moscovei pentru regimul de la Teheran. „Nu este mare lucru, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu Iranul în ultima săptămână”, afirmase el în data de 8 martie.

În același timp, Trump a adăugat că Putin „vrea să fie de ajutor” în conflictul din Iran. „Am spus: «Ai putea fi mai de ajutor dacă ai termina războiul dintre Ucraina și Rusia. Asta ar fi mai util»”, a declarat Trump reporterilor într-o conferință de presă la clubul său de golf din Florida.