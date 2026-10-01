Pentagonul îl implică pe Elon Musk în „Project Meridian”, cu care vrea să modeleze armata SUA pentru viitor

Miliardarul Elon Musk urmează să aibă un rol important într-un nou proiect al Pentagonului care examinează viitorul războiului, a anunțat miercuri secretarul american pentru război Pete Hegseth, relatează agenția DPA, citată de Agerpres.

În cadrul unui discurs susținut în statul Virginia, la baza Corpului de marină de la Quantico, Hegseth a spus că Musk și antreprenorul din domeniul tehnologiei dronelor Palmer Luckey vor fi printre cei care vor conduce inițiativa cunoscută sub numele „Project Meridian”.

Pentagonul se așteaptă ca proiectul să-și prezinte concluziile într-un termen de 120 de zile.

Proiectul are drept scop „să se uite în viitor cu creativitate și să identifice domeniile pe care trebuie să le cucerim și capabilitățile pe care trebuie să le stăpânim”, a spus Hegseth.

Secretarul apărării a vorbit de asemenea despre războiul autonom, respectiv utilizarea de sisteme de arme și Inteligență Artificială (AI) capabile să opereze și să execute atacuri fără intervenție umană.

„Trebuie să ne uităm în viitor pentru a ajunge la dominație tehnologică și militară pe câmpul de luptă în deceniile următoare”, a afirmat Hegseth.

Luckey Palmer, celălalt miliardar tech implicat de Pentagon în „Proiectul Meridian”, este fondatorul companiei Anduril Industries, FOTO: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

SUA vor crea un Comandament pentru „război autonom”

Șeful Pentagonului a anunțat și crearea unui Comandament pentru război autonom menit să extindă utilizarea sistemelor autonome și robotice în armata SUA.

Perspectiva unor arme autonome comandate de AI a fost recent în centrul unei dispute între Pentagon și compania americană de inteligență artificială Anthropic.

Anthropic a refuzat să permită ca tehnologia sa să fie utilizată pentru arme autonome sau supraveghere în masă a cetățenilor americani.

Însă Pentagonul a insistat că ar trebui să poată folosi AI pentru orice scop legal. Compania a fost desemnată ulterior un risc pentru lanțul de aprovizionare de către Pentagon.

Legăturile lui Elon Musk cu AI

Miliardarul este și el puternic implicat în AI și robotică. SpaceXAI dezvoltă sistemul Grok, în timp ce Tesla, producătorul de mașini electice pe care îl conduce, accelerează producția de roboți humanoizi Optimus.

Până la sfârșitul lunii mai a anului trecut, Musk a condus Departamentul pentru eficiență guvernamentală (DOGE), programul înființat de președintele Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă cu scopul de a reduce costurile guvernului federal.

„Proiectul Meridian” este doar una dintre inițiativele dezvăluite de Pete Hegseth în discursul său.

El a confirmat planurile de a reduce în jur de 20% din funcțiile desemnate pentru generali și amirali. De asemenea, Hegseth a anunțat un efort de a construi instalații militare majore capabile să genereze propria electricitate în eventualitatea unei perturbări a funcționării rețelelor civile.

Secretarul pentru război a mai spus că președintele Trump vrea să înființeze o nouă bază militară în SUA și a invitat statele să se autopropună pentru a găzdui între 15.000 și 25.000 de soldați.