Elon Musk anunță că SpaceX a cumpărat o altă companie a sa într-o tranzacție ce spulberă recordul de 25 de ani al Vodafone: Vom crea „un soare conștient care să înțeleagă Universul”

Elon Musk a declarat luni că SpaceX, compania sa din domeniul aerospațial, a achiziționat xAI, startup-ul său de inteligență artificială, într-o tranzacție record care unifică ambițiile sale din domeniul AI și ale spațiului, prin combinarea companiei de rachete și sateliți cu dezvoltatorul chatbot-ului Grok, transmite Reuters.

Tranzacția, dezvăluită pentru prima dată de Reuters săptămâna trecută, reprezintă una dintre cele mai ambițioase fuziuni din sectorul tehnologic de până acum, reunind un contractor din domeniul spațial și al apărării cu un dezvoltator AI aflat în creștere rapidă. Tranzacția ar putea consolida ambițiile SpaceX în zona centrelor de date, în contextul în care Musk concurează în sectorul AI cu rivali precum Google, Meta, OpenAI și Anthropic.

Tranzacția evaluează SpaceX la 1.000 de miliarde de dolari, iar xAI la 250 de miliarde de dolari, potrivit unei persoane familiarizate cu acest dosar. Niciuna dintre cele două companii ale lui Musk nu sunt listate pe bursă, astfel că evaluarea este una privată.

Ca parte a achiziției, investitorii în xAI vor primi 0,1433 acțiuni SpaceX pentru fiecare acțiune a companiei de inteligență artificială, potrivit sursei Reuters. Unii directori din xAI ar putea opta, de asemenea, pentru numerar în locul acțiunilor SpaceX, la un preț de 75,46 dolari pe acțiune, a mai precizat persoana respectivă.

„Acest lucru marchează nu doar următorul capitol, ci următoarea carte din misiunea SpaceX și xAI: scalarea pentru a crea un soare conștient care să înțeleagă Universul și să extindă lumina conștiinței către stele!”, a declarat Musk.

Tranzacția dintre companiile lui Musk depășește recordul deținut de Vodafone

Achiziția xAI stabilește un nou record pentru cea mai mare tranzacție de tip M&A (fuziuni și achiziții) din lume, un titlu deținut timp de peste 25 de ani, după ce Vodafone a cumpărat compania germană Mannesmann într-o preluare ostilă evaluată la 203 miliarde de dolari în anul 2000, potrivit datelor Bursei de Valori de la Londra.

Compania rezultată din combinarea SpaceX și xAI este așteptată să stabilească un preț al acțiunilor de aproximativ 527 de dolari bucata, potrivit unei alte persoane familiarizate cu situația. SpaceX era deja cea mai valoroasă companie privată din lume, fiind evaluată recent la 800 de miliarde de dolari în urma unei vânzări interne de acțiuni. xAI fusese evaluată ultima dată la 230 de miliarde de dolari în noiembrie, potrivit The Wall Street Journal.

Fuziunea are loc în contextul în care compania aerospațială a lui plănuiește o ofertă publică inițială de proporții în cursul acestui an, care ar putea să o evalueze la peste 1.500 de miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters două persoane familiarizate cu situația.

Tranzacția consolidează și mai mult într-un ecosistem mai strâns imperiul de afaceri extins al lui Musk și averea sa, cu elemente care se susțin reciproc – ceea ce unii investitori și analiști numesc informal „Muskonomia” – care include deja Tesla, producătorul de cipuri neuronale Neuralink și compania de tuneluri The Boring Company.

„Starlink era deja un motor de generare a fluxului de numerar, iar acum adaugă deasupra și un strat de venituri din AI, devenind totodată o suprafață de distribuție pentru servicii AI și date”, a declarat Ali Javaheri, analist senior la PitchBook pentru domeniul spațial emergent. Starlink este sistemul de internet prin satelit gestionat de SpaceX.

„Odată cu schimbările de politici care permit utilizarea anumitor date ale clienților pentru antrenarea modelelor și cu perspectiva centrelor de date orbitale, SpaceX se poziționează ca o platformă integrată de infrastructură capabilă să deservească atât cazuri de utilizare comerciale, cât și guvernamentale, ceea ce reprezintă o narațiune mult mai puternică în perspectiva unei listări publice”, a adăugat Javaheri.

Elon Musk nu e la prima tranzacție de acest fel

Musk, cel mai bogat om din lume, are o istorie de a-și fuziona afacerile între ele. El a integrat anul trecut platforma de social media „X” în xAI printr-un schimb de acțiuni, oferind startup-ului de inteligență artificială acces la datele și la canalele de distribuție ale platformei de socializare.

În 2016, el a folosit acțiuni Tesla pentru a cumpăra compania sa de energie solară, SolarCity.

Acordul ar putea atrage atenția autorităților de reglementare și a investitorilor asupra aspectelor legate de guvernanță, evaluare și conflicte de interese, având în vedere rolurile de conducere suprapuse ale lui Musk în mai multe companii, precum și posibila circulație a inginerilor, a tehnologiei proprietare și a contractelor între entități.

SpaceX deține, de asemenea, contracte ale guvernului federal american în valoare de miliarde de dolari cu NASA, Departamentul Apărării și agenții de informații – toate acestea având un anumit grad de autoritate pentru a analiza tranzacțiile de tip fuziuni și achiziții din perspectiva securității naționale și a altor riscuri.