Pentagonul se pregătește pentru săptămâni de operațiuni terestre în Iran

Pentagonul se pregătește pentru operațiuni terestre de câteva săptămâni în Iran, au declarat oficiali americani pentru Washington Post, în contextul în care mii de soldați americani sosesc în Orientul Mijlociu pentru ceea ce ar putea deveni o nouă fază periculoasă a războiului, în cazul în care președintele Donald Trump ar decide să escaladeze conflictul.

Washingtonul a trimis mii de pușcași marini în Orientul Mijlociu. Primul dintre cele două contingente a sosit vineri pe o navă de asalt amfibie, a anunțat sâmbătă armata americană.

Orice potențială operațiune terestră nu ar ajunge la nivelul unei invazii pe scară largă, ci ar putea implica, în schimb, raiduri efectuate de o combinație de forțe de operațiuni speciale și trupe de infanterie convenționale, au afirmat sursele ziarului american.

Aceste planuri militare sunt în lucru de câteva săptămâni, iar sâmbătă nu era încă clar dacă Trump va aproba vreunul dintre ele.

O astfel de misiune i-ar putea expune pe soldații SUA la o serie de amenințări, inclusiv drone și rachete iraniene, tiruri de artilerie și dispozitive explozive.

„Asta nu înseamnă că președintele a luat o decizie”

În ultimele zile, administrația Trump a oscilat între a declara că războiul se apropie de sfârșit și a amenința că îl va amplifica. În timp ce președintele a semnalat dorința de a negocia încetarea conflictului, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a avertizat marți că, dacă regimul de la Teheran nu renunță la ambițiile sale nucleare și nu încetează amenințările împotriva Statelor Unite și a aliaților săi, Trump este „pregătit să dezlănțuie iadul” asupra lor.

Întrebată de Washington Post dacă informațiile privind o posibilă operațiune terestră sunt reale, Leavitt a răspuns că „este treaba Pentagonului să facă pregătiri pentru a oferi comandantului suprem opțiuni maxime. Asta nu înseamnă că președintele a luat o decizie.”

Discuțiile din cadrul administrației din ultima lună au abordat posibila capturare a insulei Kharg, un important nod de export al petrolului iranian din Golful Persic, precum și raiduri în alte zone de coastă din apropierea Strâmtorii Ormuz pentru a găsi și distruge arme care pot viza transporturile civile și militare, au spus sursele WP.

Una dintre ele a afirmat că obiectivele luate în considerare ar dura probabil „săptămâni, nu luni” pentru a fi îndeplinite. O altă persoană a estimat durata potențială la „câteva luni”.

Administrația Trump vrea să facă o „demonstrație de forță”

Dezvăluirile surselor Washington Post vin după ce, joi, site-ul american Axios a scris că oficialii americani cred că o demonstrație de forță ar oferi SUA o pârghie în negocierile de pace sau pur și simplu i-ar oferi lui Trump un argument pe care să-l invoce pentru a declara victoria.

Pentagonul elaborează planuri militare pentru o „lovitură finală” în Iran, care ar putea include implicarea forțelor terestre și o campanie masivă de bombardamente, spun doi oficiali americani și două surse bine informate, citate de site-ul american Axios.

În interviuri acordate Axios, oficiali și surse familiarizate cu discuțiile interne au descris patru opțiuni majore de „lovitură finală” dintre care Trump ar putea alege:

O variantă ar fi invazia sau blocarea insulei Kharg, principalul nod de export de petrol al Iranului.

O altă variantă ar fi invadarea insulei Larak, care ajută Iranul să-și consolideze controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Acest avanpost strategic găzduiește buncăre iraniene, ambarcațiuni de atac care pot arunca în aer nave de marfă și radare care monitorizează mișcările din strâmtoare.

A treia variantă ar fi capturarea insulei strategice Abu Musa și a două insule mai mici, situate lângă intrarea vestică a strâmtorii și controlate de Iran, dar revendicate și de Emiratele Arabe Unite.

A patra variantă ar fi blocarea sau capturarea navelor care exportă petrol iranian în partea estică a Strâmtorii Ormuz.

Statele Unite ar putea fi prinse într-un conflict de lungă durată

În încercarea de a avea toate opțiunile pe masă, Trump a trimis alte câteva mii de soldați americani în regiune și a avertizat Iranul că va urma un atac și mai intens, care ar putea include și implicarea trupelor terestre, dacă Teheranul nu cedează cererilor sale, potrivit Reuters.

Analiștii spun că o astfel de demonstrație de forță ar putea avea ca scop crearea unui avantaj pentru a obține concesii din partea Teheranului, dar riscă să atragă SUA într-un conflict mai îndelungat, orice angajament de a trimite trupe pe teritoriul iranian fiind susceptibil să provoace furia multor alegători americani.

Dacă Trump este într-adevăr pregătit să desfășoare forțe terestre, ar putea prelua controlul asupra centrului petrolier de pe Insula Kharg din Iran sau asupra altor insule strategice, ar putea lansa operațiuni de-a lungul coastei țării sau ar putea trimite forțe speciale într-o încercare complexă de a pune mâna pe stocurile de uraniu puternic îmbogățit, despre care se crede că au fost îngropate în mare parte sub pământ în urma bombardamentelor americano-israeliene din luna iunie a anului trecut.

Astfel de mișcări ar putea degenera într-un conflict mai amplu, care ar aminti de lungile războaie din Irak și Afganistan, deși Trump a promis că SUA nu vor fi niciodată implicate în așa ceva pe durata mandatului său. De asemenea, acestea ar risca să crească numărul victimelor americane și să ridice mai multe întrebări cu privire la obiectivele misiunii SUA.

Aliații din Golf au avertizat administrația Trump să nu trimită trupe pe teren în Iran, spunând că acest lucru ar putea declanșa mai multe represalii din partea Teheranului, posibil împotriva infrastructurii lor energetice și civile, a declarat un înalt oficial din Golf, sub condiția anonimatului.