Pentagonul, sfidat de o mare publicație americană: „Cetățenii au dreptul să știe cum funcționează armata”

Cotidianul american The New York Times a refuzat vineri să semneze un document propus de Departamentul Apărării din SUA care împiedică instituţiile media să publice informaţii neautorizate dacă doresc să continue să aibă acces în instalaţiile Pentagonului, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Jurnaliştii de la The New York Times nu vor semna politica revizuită a Pentagonului privind acreditarea presei, care ameninţă să-i pedepsească pentru activitatea lor de rutină de culegere de ştiri protejată de Primul Amendament”, a declarat Richard Stevenson, redactorul-şef al cotidianului american, citat într-un comunicat de presă.

Refuz categoric al The New York Times

Pentagonul a anunţat în septembrie că va permite jurnaliştilor accesul la facilităţile sale doar dacă aceştia sunt de acord să nu publice anumite informaţii, o măsură fără precedent care acordă Departamentului Apărării un control larg asupra conţinutului difuzat.

Stevenson a reiterat îngrijorarea ziarului cu privire la această politică, care „limitează modul în care jurnaliştii pot relata despre armata americană, care este finanţată anual cu aproape un trilion de dolari din banii contribuabililor”.

„Cetăţenii au dreptul să ştie cum funcţionează guvernul şi armata”, a adăugat jurnalistul, afirmând că publicaţia sa este dedicată apărării interesului public prin reportaje „amănunţite şi corecte” şi o urmărire „neclintită” a faptelor.

După cum a explicat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, în septembrie, reporterii trebuie să semneze o declaraţie prin care se angajează să nu dezvăluie informaţii clasificate sau documente considerate sensibile, chiar dacă acestea nu sunt marcate oficial ca fiind secrete.

Parnell a menţionat că noua regulă va intra în vigoare în termen de două până la trei săptămâni şi se va aplica tuturor instituţiilor mass-media care relatează despre acest departament.

Condiții mai restrictive pentru presă

Administrația Hegseth a organizat foarte puține conferințe de presă în sala principală de briefinguri a Pentagonului – doar șase din ianuarie până acum. Două dintre acestea au avut loc imediat după atacurile cu bombardiere B-2 de mare amploare din Iran, din luna iunie. Administrațiile anterioare organizau conferințe de presă săptămânale regulate, între purtătorul de cuvânt al secretarului apărării și reporteri, pentru a răspunde la întrebări privind operațiunile militare.

Hegseth a interacționat cu reporterii în timpul unor călătorii, deși biroul său a limitat numărul jurnaliștilor care îl însoțeau, iar aceste întâlniri au scăzut în ultimele luni. Președintele Comitetului șefilor de stat major, generalul Dan Caine, nu a organizat încă conferințe de presă independente și nu i-a luat pe reporterii în vizite, așa cum au făcut predecesorii săi.

Staff-ul lui Hegseth, la ordinul său, a dat afară multe organizații de știri din birourile pe care le aveau în clădire și a emis instrucțiuni către serviciile militare pentru a reduce angajamentele lor cu presa.

Mai recent, Pentagonul a emis o cerință ca reporterii care acoperă știrile militare să semneze un acord prin care să se angajeze să nu solicite sau să colecteze informații – chiar și neclasificate – care nu au fost autorizate în mod expres pentru a fi divulgate, sancțiunea pentru încălcarea acestui acord fiind revocarea acreditării de presă. Reporterii au termen până la sfârșitul acestei luni să accepte aceste condiții.