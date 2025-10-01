Pentagonul vrea să impună noi reguli draconice, inclusiv testarea pe scară largă cu detectorul de minciuni, în lupta împotriva „scurgerilor de informații”

Ofițeri militari de rang înalt, în timp ce președintele SUA, Donald Trump, ține un discurs la Baza Marine Corps Quantico, pe 30 septembrie 2025, în Quantico, Virginia. FOTO: ALEX WONG / Getty images / Profimedia

Mii de oficiali americani în uniformă și civili vor fi obligați să semneze acorduri de confidențialitate și să se supună testelor cu detectorul de minciuni, pe măsură ce secretarul apărării, Pete Hegseth, intensifică lupta împotriva celor care divulgă informații confidențiale, a dezvăluit miercuri The Washington Post (WP).

Pentagonul intenționează să impună acorduri stricte de confidențialitate și teste aleatorii cu poligraful pentru zeci de persoane din sediul său, inclusiv mulți oficiali de rang înalt, potrivit a două persoane familiarizate cu propunerea și documentelor obținute de publicația americană, intensificând războiul dus de Hegseth împotriva scurgerilor de informații și a disidenței interne.

Toți membrii serviciului militar, angajații civili și lucrătorii contractuali din cadrul biroului secretarului apărării și al Statului Major Comun, estimați la peste 5.000 de persoane, ar fi obligați să semneze un acord de confidențialitate care „interzice divulgarea informațiilor care nu sunt publice fără aprobare sau printr-un proces definit”, potrivit unui proiect de memorandum al secretarului adjunct al apărării, Steve Feinberg.

Un document separat, tot al lui Feinberg, va institui un program de testare aleatorie a acestor funcționari cu ajutorul poligrafului (detectorul de minciuni). Documentele nu prescriu o limită cu privire la persoanele care ar fi supuse acestor acorduri și teste, sugerând că ar putea include pe toată lumea, de la generali cu patru stele la asistenți administrativi.

Eforturile fac parte dintr-o strategie mai amplă a administrației Trump și a Pentagonului de a descoperi funcționarii considerați insuficient de loiali sau care furnizează informații reporterilor.

Purtătorii de cuvânt ai Pentagonului nu au răspuns la solicitarea WP de a transmite un punct de vedere.

Foști oficiali și avocați specializați în securitate națională au indicat restricțiile și sancțiunile deja existente pentru divulgarea neautorizată de informații, sugerând că aceste noi măsuri au scopul de a-i speria și descuraja pe angajați.

„Acest lucru pare să vizeze mai degrabă asigurarea loialității față de DoD (Departamentul american al Apărării) și de conducerea administrației Trump, decât combaterea spionajului străin”, a declarat Mark Zaid, un avocat care a reprezentat mai mulți denunțători și oficiali guvernamentali vizați de administrația Trump.

„Există motive pentru care persoanele nu erau obligate să se supună testului poligraf înainte. Și m-aș întreba de ce acum se cere testul poligraf și un acord de confidențialitate excesiv de larg, altfel decât pentru a intimida personalul și a asigura un control mai strict”, a adăugat avocatul.

Pentagonul a iritat Casa Albă la începutul acestui an, după ce a început să utilizeze testul poligraf pentru a identifica persoanele care divulgau informații către mass-media. Patrick Weaver, un consilier politic numit de Hegseth, s-a plâns oficialilor Casei Albe în primăvara acestui an, exprimându-și îngrijorarea că el și membrii echipei sale ar putea fi obligați în curând să se supună unui test poligraf. Casa Albă a intervenit pentru a pune temporar capăt acestei practici.

Acordul de confidențialitate (Non-Disclosure Agreement – NDA, sau acord de nedivulgare, n.r.) propus de Pentagon interzice personalului să furnizeze orice informație care nu este publică „fără aprobare sau printr-un proces definit”, ceea ce este în concordanță cu limbajul pe care Departamentul Apărării îl solicită în prezent reporterilor să îl semneze pentru a-și păstra acreditările de presă la Pentagon.

Este una dintre numeroasele politici lansate de Hegseth – inclusiv noi limite impuse inspectorilor generali independenți ai armatei și birourilor pentru egalitate de șanse – care ar putea reduce în cele din urmă numărul de căi pe care membrii serviciului sau angajații le au la dispoziție pentru a semnala potențiale probleme în Pentagon fără a trece prin lanțul de comandă.

„Protejarea informațiilor sensibile este esențială pentru securitatea noastră națională, siguranța combatanților noștri și păstrarea spațiului de decizie critic pentru liderii noștri superiori”, a scris Feinberg în nota de politică NDA. Nerespectarea acesteia, a precizat el, ar putea duce la pedepse, inclusiv prin sistemul de justiție militară pentru membrii serviciului care nu semnează acordul.

Legislația federală consideră drept infracțiune divulgarea de informații secretizate către persoane neautorizate. Reglementările federale interzic personalului să divulge informații sensibile, dar neclasificate, ceea ce poate duce la sancțiuni administrative sau penale.

Documentul, nesemnat și nedatat, se află încă în stadiul de deliberare și nu a fost încă aprobat, a declarat unul dintre oficialii citați de WP, care, la fel ca și alții, a vorbit sub rezerva anonimatului, datorită naturii delicate a documentelor.

„Program aleatoriu de testare cu poligraful”

Un alt document prezintă în linii mari instituirea unui „program aleatoriu de testare cu poligraful”. Testele cu detectorul de minciuni efectuate la fiecare câțiva ani sunt o procedură standard în comunitatea de informații, fiind o cerință pentru păstrarea autorizației de securitate, iar FBI a început să le utilizeze pentru a identifica sursa scurgerilor de informații către mass-media, dar utilizarea aleatorie a poligrafului la Pentagon ar fi o noutate, potrivit directivei lui Feinberg și foștilor înalți oficiali.

Personalul din cadrul Biroului Secretarului Apărării și al Statului Major Interarme care are acces la informații clasificate nu este în prezent obligat să se supună testelor aleatorii cu poligraful, a scris Feinberg. Conform politicii propuse, acești angajați ar fi supuși acum testelor aleatorii cu poligraful și interviurilor periodice de evaluare a securității.

„Poate că există unele avantaje în a face acest lucru”, a spus un fost înalt oficial al apărării care deținea o autorizație și care, la fel ca mulți alții intervievați, a vorbit sub protecția anonimatului, din cauza caracterului sensibil al subiectului.

Totuși, fostul oficial a spus că este evident că „adevărata preocupare nu este legată de informațiile străine. Este vorba despre a-i descuraja pe cei despre care se crede că divulgă informații presei. (…) Acestea sunt tactici de intimidare, tactici pentru a speria. Tema principală aici este de a încerca să provoace cât mai multă teamă posibil la locul de muncă”.

Fostul oficial a remarcat, de asemenea, redundanța politicii de confidențialitate propuse.

„Dacă aveți contacte cu presa, trebuie să le dezvăluiți. Dacă aveți un angajament ca speaker, trebuie să vă aprobați declarațiile, indiferent dacă evenimentul este clasificat sau neclasificat. Dacă sunteți informat cu privire la programele de informații, sunteți deja acoperit (de obligația de confidențialitate)”, a spus oficialul.

Războiul lui Hegseth cu presa

Reintroducerea poligrafului și a acordurilor de confidențialitate survine în contextul în care Hegseth promovează restricții extraordinare asupra reporterilor de la Pentagon, care ar proteja și mai mult deciziile sale de ochiul public.

Administrația Hegseth a organizat foarte puține conferințe de presă în sala principală de briefinguri a Pentagonului – doar șase din ianuarie până acum. Două dintre acestea au avut loc imediat după atacurile cu bombardiere B-2 de mare amploare din Iran, din luna iunie. Administrațiile anterioare organizau conferințe de presă săptămânale regulate, între purtătorul de cuvânt al secretarului apărării și reporteri, pentru a răspunde la întrebări privind operațiunile militare.

Hegseth a interacționat cu reporterii în timpul unor călătorii, deși biroul său a limitat numărul jurnaliștilor care îl însoțeau, iar aceste întâlniri au scăzut în ultimele luni. Președintele Comitetului șefilor de stat major, generalul Dan Caine, nu a organizat încă conferințe de presă independente și nu i-a luat pe reporterii în vizite, așa cum au făcut predecesorii săi.

Staff-ul lui Hegseth, la ordinul său, a dat afară multe organizații de știri din birourile pe care le aveau în clădire și a emis instrucțiuni către serviciile militare pentru a reduce angajamentele lor cu presa.

Mai recent, Pentagonul a emis o cerință ca reporterii care acoperă știrile militare să semneze un acord prin care să se angajeze să nu solicite sau să colecteze informații – chiar și neclasificate – care nu au fost autorizate în mod expres pentru a fi divulgate, sancțiunea pentru încălcarea acestui acord fiind revocarea acreditării de presă. Reporterii au termen până la sfârșitul acestei luni să accepte aceste condiții.

Departamentul Apărării s-a izolat și mai mult prin anularea angajamentelor de lungă durată la evenimente și forumuri ale think tank-urilor, unde experții se întâlnesc cu liderii militari pentru a discuta prioritățile de securitate națională. Pentagonul a motivat, în iulie, că retragerea din evenimente și discuții publice a fost o încercare „de a se asigura că Departamentul Apărării nu își împrumută numele și credibilitatea organizațiilor, forumurilor și evenimentelor care contravin valorilor acestei administrații”.