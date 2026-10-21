Pentru al nouălea an consecutiv, Orange este cea mai rapidă rețea din România

Orange este din nou cea mai rapidă rețea de mobil și fibră din România, conform celui mai recent raport ANCOM. În urma măsurătorilor Netograf, operatorul a obținut din nou cele mai mari viteze medii atât pentru datele mobile (97 Mbps la descărcare și 28 Mbps la încărcare), cât și pentru serviciile de internet fix (593 Mbps la descărcare și 554 Mbps la încărcare), pentru al nouălea an consecutiv.

Pentru clienții rezidențiali, Orange oferă internet fix cu viteze de până la 2,1 Gbps, iar pentru mediul de afaceri, vitezele ajung până la 10 Gbps. În cazul serviciilor mobile, Orange oferă capabilitățile tehnologiei 5G/5G+, cu viteze de până la 1,5 Gbps. Acoperirea 5G/5G+ este disponibilă momentan în 138 de orașe și împrejurimi.

Leadership-ul Orange Romania este confirmat și de alte certificări și teste independente: la finalul lui 2025, auditorul extern independent LCC International a reînnoit certificarea de cea mai bună rețea mobilă, iar cele mai recente rezultate SpeedGeo arată că operatorul se menține cel mai rapid și la vitezele pentru internetul pe fibră optică. Totodată, alte teste independente confirmă calitatea și poziția de lider pe rețele 5G și fixe.

Performanța rețelei a fost pusă la încercare în această vară în unele dintre cele mai mari evenimente din România. Orange Romania a asigurat conectivitatea pentru evenimente precum Beach, Please!, Summer Well, Untold, marile concerte de pe Arena Națională, precum și pentru stațiunea Nibiru sau show-ul aviatic BIAS.

Pentru fiecare dintre aceste evenimente, Orange a construit o infrastructură adaptată unui oraș de dimensiuni medii, cu kilometri de fibră optică, zeci de antene mobile, sute de puncte de acces Wi-Fi și alte echipamente. La cel mai aglomerat eveniment dintre cele unde Orange a fost partener, rețeaua a susținut simultan peste 146.000 de utilizatori conectați.

„Faptul că oferim cele mai mari viteze atât pentru internetul mobil, cât și pentru cel fix, este atât un motiv de mandrie, cât și rezultatul angajamentului nostru de a susține constant viitorul tehnologic al României. Studiul ANCOM este etalonul de aur pentru măsurători și suntem mândri de această realizare, pentru al nouălea an consecutiv. Aceste rezultate confirmă și faptul că nu ne uităm doar la cifrele rezultate în urma unui test de viteză, ci la cum poate îmbunătăți conectivitatea viețile tuturor. Orange a transformat festivalurile verii în «orașe digitale», iar asta a demonstrat că inovația nu este doar despre tehnologie, ci despre a fi mereu acolo unde au clienții nevoie de noi”, a declarat Julien Ducarroz, CEO Orange Romania.

5G Standalone, testat în premieră la evenimente de amploare

Performanța rețelei Orange a fost susținută în această vară și de testarea în premieră a tehnologiei 5G Standalone în România. Compania a testat cu succes tehnologia pentru prima dată în România la marile concerte desfășurate în București, urmate de cele mai populare festivaluri ale verii: Beach, Please!, Untold și Summer Well. Prin intermediul soluțiilor 5G Standalone, Orange a asigurat o conectivitate operațională stabilă și fără întreruperi pentru autorități, organizatori și partenerii acestora.

Prin tehnologia Network Slicing, servicii esențiale precum sistemele de plată, transmisiunile video, monitorizarea, coordonarea operațională, comunicațiile video sau alte servicii critice au beneficiat de o rețea dedicată, independentă de traficul generat de restul utilizatorilor.

Totodată, Orange a realizat și prima testare a tehnologiei 5G Standalone pentru clienții rezidențiali.

Viteze de până la 1.500 Mbps prin 5G+

Orange este singura rețea din România care folosește capabilitățile reale ale tehnologiei 5G/5G+, prin noua serie de abonamente Fast Track 5G+. Acestea oferă o experiență premium de navigare pe internet, cu o viteză de până la 1.500 Mbps, oriunde există acoperire 5G+, pentru clienții cu nevoi de utilizare intensivă, fie că este vorba despre streaming, gaming sau download-uri de mari dimensiuni.

Pentru românii care nu au experimentat până acum internetul mobil de la Orange, compania oferă posibilitatea de a testa serviciul cu 100 GB, timp de 15 zile, gratuit, accesând acest link.

Articol suținut de Orange