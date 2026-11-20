Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, consideră că respingerea invitației adresate europenilor de către președintele Vladimir Putin ar fi „un semnal cu totul nepotrivit”.

Declarațiile lui au venit în contextul posibilității unor discuții exploratorii privind participarea aliaților europeni ai Ucrainei la negocierile de pace, scrie AFP.

„Refuzarea unei invitații la Moscova ar transmite un semnal cu totul nepotrivit”, a declarat Pistorius joi seară în fața jurnaliștilor, în timpul unei vizite la Varșovia. El s-a arătat însă sceptic cu privire la voința Kremlinului de a negocia cu adevărat.

„Noi le-am propus europenilor să vină la Moscova. Iar după aceea vom decide în ce format să continuăm”, a spus joi președintele rus Vladimir Putin presei de la Shenzhen, la finalul summitului din China, menționând totuși că „orice formă” de cooperare militară a europenilor cu Ucraina reprezintă pentru el „o problemă”.

Kremlinul dorește să condiționeze sfârșitul războiului de o reformare a arhitecturii de securitate europene, considerată ostilă de Rusia deoarece se bazează în mare măsură pe NATO. Europenii consideră că ordinea continentală nu trebuie revizuită la cererea celui care a declanșat cel mai grav conflict de după 1945.

Invitația lui Putin este „de salutat din toate punctele de vedere”, a afirmat Pistorius. Cu toate acestea, a adăugat el, ceea ce contează în cele din urmă „nu sunt anunțurile sau invitațiile, ci rezultatele”.

„Este absolut esențial ca acest lucru să nu ducă la o amânare constantă a termenelor, fără ca nimic să se schimbe în Ucraina”, a punctat ministrul german.

„O analiză a modului în care Rusia duce războiul în Ucraina este suficientă pentru a concluziona că nu există aproape niciun semn, dacă nu chiar deloc, al unei voințe reale din partea președintelui Putin de a negocia”, a mai estimat Pistorius.

El a precizat că, dacă va fi cazul, Berlinul se va consulta cu Parisul, Londra, Varșovia, Roma și Bruxellesul, precum și cu Washingtonul și Kievul, considerând totodată că „faptul că Moscova este orice altceva decât locul ideal pentru astfel de discuții nu necesită comentarii”.

Anunțul lui Putin

Rusia a propus ca reprezentanții europeni să vină la Moscova pentru a-și clarifica poziția cu privire la negocierile de pace privind Ucraina, înainte de stabilirea formatului viitoarelor tratative, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin.

Putin, care a făcut aceste declarații în China după summitul istoric cu președintele Chinei, Xi Jinping, și cel al Statelor Unite, Donald Trump, a spus că SUA îndeamnă Rusia „destul de insistent” să accepte participarea europenilor la negocierile care, până acum, s-au desfășurat în principal între Moscova, Washington și Kiev, fără prea multe progrese.

„Înțelegem că discutarea problemelor de securitate, inclusiv a securității în Europa, fără europeni este inutilă”, a spus Putin, potrivit Reuters.

„Noi nu ne opunem (participării europenilor, n.r.), dar trebuie să înțelegem ce va aduce Europa la aceste discuții. Prin canale diplomatice, am propus ca reprezentanții europeni să vină la Moscova, astfel încât să putem stabili poziția lor. După aceea, vom decide în ce format să continuăm dialogul cu Ucraina”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Oficialii ruși, ucraineni și americani au purtat discuții la Abu Dhabi săptămâna trecută, pentru prima dată în ultimele nouă luni.

Moscova și Kievul au convenit asupra unui schimb important de prizonieri, dar nu s-au înregistrat prea multe progrese concrete.

Implicarea Europei ar marca o nouă etapă în eforturile de a pune capăt conflictului care durează de aproape cinci ani și care a rezistat încercărilor președintelui american Donald Trump de a obține un acord de pace.