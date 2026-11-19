Rusia a propus ca reprezentanții europeni să vină la Moscova pentru a-și clarifica poziția cu privire la negocierile de pace privind Ucraina, înainte de stabilirea formatului viitoarelor tratative, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin.

Putin, care a făcut aceste declarații în China după summitul istoric cu președintele Chinei, Xi Jinping, și cel al Statelor Unite, Donald Trump, a spus că SUA îndeamnă Rusia „destul de insistent” să accepte participarea europenilor la negocierile care, până acum, s-au desfășurat în principal între Moscova, Washington și Kiev, fără prea multe progrese.

„Înțelegem că discutarea problemelor de securitate, inclusiv a securității în Europa, fără europeni este inutilă”, a spus Putin, potrivit Reuters.

„Noi nu ne opunem (participării europenilor, n.r.), dar trebuie să înțelegem ce va aduce Europa la aceste discuții. Prin canale diplomatice, am propus ca reprezentanții europeni să vină la Moscova, astfel încât să putem stabili poziția lor. După aceea, vom decide în ce format să continuăm dialogul cu Ucraina”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Oficialii ruși, ucraineni și americani au purtat discuții la Abu Dhabi săptămâna trecută, pentru prima dată în ultimele nouă luni.

Moscova și Kievul au convenit asupra unui schimb important de prizonieri, dar nu s-au înregistrat prea multe progrese concrete.

Implicarea Europei ar marca o nouă etapă în eforturile de a pune capăt conflictului care durează de aproape cinci ani și care a rezistat încercărilor președintelui american Donald Trump de a obține un acord de pace.