Pentru ce mașină am stat în Germania doar 24 de ore. O „micuță” cu 400 de cai-putere

O mașină pentru oraș trebuie să încapă în viața ta de zi cu zi: să aibă dimensiuni rezonabile, să fie practică și să-ți placă suficient de mult încât drumul obișnuit să fie mai mult o plimbare decât o enervare.



O mașină bună nu e, în definitiv, doar despre combinații de cifre și litere, ci despre modul în care te face să te simți. Înainte de achiziție, îți faci, e adevărat, calcule, te flatezi singur că ai un 2, 3, 4 și litere X luate câte Y, dar, după ce ai adus-o în fața casei, o să fie despre altceva.

Contează să răspunzi la „Ce mașină ai?” cu „Una care îmi place și pe care mă pot baza. Nu bate, nu troncăne, nu mă lasă în drum, nu cere des la service, e ușor de întreținut și, în caz de Doamne-ferește, e suficient de bine legată cât să ajung cu bine acasă !” Iar dacă îți place să și șofezi, nu numai să conduci, probabil vrei și ceva în plus.

Cu această combinație în minte am urcat, la Ingolstadt – chiar la sediul central și cea mai mare fabrică a producătorului auto -, la volanul unui Audi RS 3 Sedan.

Teste drive, varianta germană

Vizita în Germania a avut loc în contextul aniversării a 30 de ani de Audi A3. Modelul a debutat în 1996 și a ajuns, între timp, la peste șase milioane de exemplare vândute. Actuala generație, a patra, a apărut în 2020 și a fost modernizată în 2024. Mașina pe care am condus-o avea și actualizările prezentate în iunie 2026.

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RS 3 Sedan este ruda sportivă a familiei. Motorul turbo de 2,5 litri, cu cinci cilindri, dezvoltă 400 CP și 500 Nm. Potrivit Audi, accelerația de la 0 la 100 km/h durează 3,8 secunde. Sunt cifre care explică imediat de ce această versiune îi atrage pe cei pentru care condusul este și o plăcere. Eu spun cum m-am simțit, toate detaliile tehnice le găsiți aici.

De la volan, impresia care mi-a rămas cel mai clar a fost stabilitatea. Mi s-a părut o mașină care inspiră încredere, iar asta contează când ai atât de multă putere la dispoziție. Plăcerea de a conduce înseamnă și să simți că mașina este bine așezată pe drum, că te poți bucura de ea fără ca fiecare deplasare să devină o demonstrație, că ajungi cu bine mereu, nu doar repede uneori.

Există ceva atrăgător în ideea unei mașini pe care o folosești pentru drumurile obișnuite, dar despre care știi că are o rezervă serioasă de putere. În oraș, cei 400 CP sunt mai degrabă un as în mânecă pe care îl scoți rar. E suficient că îl ai. Pe un drum care permite, în limitele legale și ale condițiilor de trafic, poți folosi o parte din această rezervă. Pentru explorarea performanțelor la limită, locul potrivit rămâne circuitul.

RS 3 poate interesa astfel un șofer urban care are nevoie de o mașină practică, dar nu vrea să renunțe la bucuria condusului. Concret: cineva care face cumpărături, merge la birou, cară trotineta copilului în portbagaj și caută loc de parcare în timpul săptămânii, iar în weekend își dorește să conducă și de plăcere, nu doar de nevoie. Puterea de sub capotă face parte din atracție chiar și atunci când nu o folosești pe toată.

Familie mare, mașini pentru toți

Dar A3 nu se reduce la versiunea RS și nici la un anumit profil de cumpărător. Poate fi pe lista unei femei care își dorește o mașină compactă, fiabilă și potrivită pentru oraș, la fel cum poate fi alegerea unui bărbat cu aceleași priorități. Și, desigur, interesul pentru cei 400 CP nu ține de gen.

Dimensiunile sunt o bilă albă pentru familia A3. Sportback sau sedan ?. Pentru cine pune pe primul loc parcarea în locuri strâmte, alegerea caroseriei merită la fel de multă atenție ca motorizarea. O compactă poate fi mai ușor de integrat în rutina urbană, dar vizibilitatea, raza de bracaj și echiparea concretă contează atunci când ajungi efectiv în fața unui loc de parcare desenat cu zgârcenie.

Actualizarea din iunie 2026 aduce aici instrumente utile. În funcție de configurație, gama A3 oferă camere cu vedere la 360 de grade și sisteme de asistență la parcare, incluse în noua structură de pachete Tech, Tech plus și Tech pro. Sunt funcții care pot simplifica manevrele cotidiene; disponibilitatea lor trebuie verificată pe exemplarul comandat.

Și felul în care arată mașina contează. Nu trebuie să fii pasionat de automobile ca să vrei să-ți placă ceea ce conduci. La A3, modernizarea din 2024 a adus o grilă mai lată și mai joasă, bare de protecție redesenate și un aspect mai sportiv. RS 3 adaugă propriile detalii, între care jantele standard de 19 inchi. Pentru mine, seducția unei asemenea mașini vine din proporțiile compacte și din liniile cursive, cu un caracter sportiv vizibil. „Fâșneață” e cel mai apropiat termen de ce simt.

La interior, actualizarea din 2026 este mai amplă. Instrumentarul digital de 11,9 inchi și ecranul central de 12,8 inchi formează un ansamblu curbat, iar planșa de bord a fost redesenată. Compartimentul telefonului este orientat spre șofer și permite încărcare wireless la 25 W. Mamele din lumea întreagă care mai au mereu doar 5% baterie la telefon vor înțelege exact ce beneficiu enorm e ăsta! Sunt schimbări care țin de experiența zilnică la bord, indiferent câți cai-putere ai ales.

În privința comportamentului rutier, Audi a lucrat la RS 3 mai ales la felul în care mașina își folosește puterea în viraje. Modernizarea din 2024 a adus o coordonare mai precisă a sistemelor șasiului. Sistemul „torque splitter” distribuie variabil cuplul între roțile din spate, iar reglajele urmăresc reducerea tendinței de a lărgi traiectoria în viraje.

Aceste explicații tehnice oferă context pentru impresia mea de stabilitate, iar senzația de încredere de la volan este un verdict asupra siguranței. La fel, fiabilitatea se dovedește în timp, nu într-un test drive. Și Audi A3 a trecut deja cu brio proba timpului cu fiecare generație în parte. M-am urcat, în aceeași zi, și a volanul unei „bătrânici” din 2003. Impecabilă.

Pentru cei care vor în primul rând o mașină de oraș, oferta A3 include și motorizări mai apropiate de nevoile cotidiene. Audi enumeră în gama actualizată versiuni pe benzină și diesel de 116–150 CP, variante plug-in hybrid de 204 și 272 CP și S3 de 333 CP, alături de RS 3 de 400 CP. Disponibilitatea diferă în funcție de caroserie și piață.

Alegerea depinde de ceea ce aștepți de la mașină. Poate vrei să arate bine, să fie practică și să-ți facă mai simple deplasările zilnice. Poate vrei și o rezervă de putere care să transforme o ieșire din oraș într-un motiv de a te bucura de drum. La Ingolstadt, RS 3 Sedan s-a sedus mai ales cu această a doua garanție: să ai o mașină pe care o poți folosi în fiecare zi și pe care, uneori, s-o conduci pur și simplu pentru că îți place.

Articol susținut de Audi