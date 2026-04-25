Pentru Emmanuel Macron, clauza UE de asistență reciprocă în caz de atac este „beton”

Președintele francez Emmanuel Macron, aflat sâmbătă la Atena, a dat asigurări că acea clauză de asistență reciprocă între țările Uniunii Europene, în caz de atac, „este din beton” de solidă și nu suferă nicio „ambiguitate”, relatează AFP.

„Pentru Grecia și pentru Franța, articolul 42.7” din tratatele UE „este din beton, adică este o obligație”, a spus președintele francez în timpul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis.

Din „beton armat”, a completat la rândul său premierul grec.

La inițiativa Ciprului, care deține președinția UE în acest semestru, cele 27 de state membre analizează o consolidare a acestei clauze, care prevede că, dacă un stat membru este „ținta unei agresiuni armate pe teritoriul său”, celelalte state „trebuie să îi acorde ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun”.

„Nu cred că există în prezent nevoia de a schimba tratatele sau de a le modifica. Ele sunt foarte clare”, a mai spus Macron, în a doua zi a vizitei sale în Grecia.

„Există pur și simplu nevoia, în primul rând, de a continua să consolidăm apărarea și securitatea tuturor țărilor noastre”, apoi de a avansa către „Europa mai suverană pe care ne-o dorim”.

🇫🇷🇬🇷 Partenariat stratégique avec la Grèce : 🗣"Pour la Grèce et la France, l'article 42-7, c'est du béton [clause d'assistance mutuelle en cas de violation de la souveraineté ou de l'intégrité territoriale d'un des pays], déclare Emmanuel Macron depuis Athènes. "Mais nous avons…

UE elaborează acum un plan detaliat cu privire la asistența reciprocă în materie de apărare

La summitul european desfășurat în Cipru zilele trecute, liderii UE au solicitat elaborarea unui plan privind modul în care ar funcționa clauza de asistență reciprocă a blocului în materie de apărare, până acum destul de vagă.

Decizia vine pe fondul îndoielilor cu privire la angajamentul Statelor Unite față de NATO. Criticile lui Donald Trump la adresa NATO și amenințarea sa privind anexarea Groenlandei, ambele venind pe fondul războiului Rusiei din Ucraina, au alimentat îngrijorarea oficialilor UE, scrie Reuters.

Vineri, președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a declarat că liderii UE au convenit joi seară, în cadrul Consiliului European, că este momentul să se concretizeze pactul prevăzut la articolul 42.7 din tratatul fundamental al blocului.

„Trebuie să găsim un răspuns”

„Am convenit aseară că Comisia (Europeană) va pregăti un plan privind modul în care vom reacționa în cazul în care un stat membru invocă articolul 42.7. Există o serie de întrebări la care trebuie să găsim un răspuns”, a spus Christodoulides.

Spre deosebire de pactul de apărare colectivă prevăzut la articolul 5 din Tratatul NATO, care este considerat piatra de temelie a securității europene, clauza de asistență reciprocă a UE nu este susținută de planuri operaționale detaliate sau de structuri militare.

Aceasta a fost activată o singură dată, de către Franța, după ce atentatori islamiști au ucis 130 de persoane la Paris în 2015. Statele membre au intervenit atunci cu contribuții la misiunile militare ale UE și internaționale, permițând Franței să-și redistribuie trupele.

Obiecții

Cipru este în mod special interesat să consolideze prevederile articolului 42.7, după ce o dronă a lovit o bază aeriană britanică de pe insulă luna trecută, în timpul conflictului cu Iranul.

Țara, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, nu este membră a NATO.

Unele țări din UE sunt însă nerăbdătoare să se ferească de orice acțiune care ar putea sugera că se îndepărtează de NATO și de pactul de apărare reciprocă prevăzut la articolul 5.

„Pentru mine este absolut crucial ca articolul 5 să fie cheia apărării și securității noastre colective și să rămână așa”, a declarat joi reporterilor președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda.

Ce spune articolul 42.7

Articolul 42.7 din Tratatul UE prevede că „în cazul în care un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre au obligația de a-i acorda ajutor și asistență prin toate mijloacele aflate la dispoziția lor”.

„Să presupunem că Franța invocă articolul 42.7. Care țări vor fi primele care vor răspunde la solicitarea guvernului francez, care sunt nevoile guvernului sau ale țării care invocă articolul 42.7? Toate aceste aspecte vor fi incluse într-un plan”, a spus Christodoulides.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a informat liderii cu privire la lucrările în curs de desfășurare pentru a concretiza articolul 42.7, a declarat un oficial al UE, citat de Reuters.

„NATO rămâne piatra de temelie a apărării colective”, a subliniat oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului. „Însă UE dispune de instrumente complementare NATO, precum sancțiunile, asistența financiară și ajutorul umanitar, care ar putea fi utilizate într-o situație prevăzută de articolul 42.7.”

Echipa lui Kallas elaborează scenarii care includ atacuri hibride, atacuri convenționale și un caz în care atât articolul 42.7, cât și articolul 5 al NATO sunt declanșate în paralel, a spus oficialul.

„Cea mai mare și mai importantă întrebare”

Îndoielile cu privire la angajamentul SUA față de NATO au fost exprimate foarte clar de premierul polonez Donald Tusk.

„Cea mai mare și mai importantă întrebare” a Europei este dacă Statele Unite sunt pregătite să fie un partener loial al NATO în cazul unui atac din partea Rusiei, a declarat el pentru Financial Times într-un interviu publicat vineri.

El a făcut apel ca Uniunea Europeană să devină o „adevărată alianță” în protejarea continentului.

„Pentru întregul flanc estic, vecinii mei, întrebarea este dacă NATO este încă o organizație pregătită, atât din punct de vedere politic, cât și logistic, să reacționeze, de exemplu împotriva Rusiei, în cazul în care aceasta ar încerca să atace”, a declarat el.

Tusk a afirmat că un potențial atac al Rusiei ar fi „ceva cu adevărat grav”.

„Mă refer la perspective pe termen scurt, mai degrabă luni decât ani. Pentru noi, este foarte important să știm că toată lumea va trata obligațiile NATO la fel de serios ca Polonia”, a spus el.