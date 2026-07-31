Pentru fiecare euro adus de un străin în România, un român a scos aproape 2,1 euro afară din țară. Cine sunt cei mai numeroși turiști străini și câți bani au lăsat în țară

În primele trei luni din 2026, turiștii străini au lăsat în țară 1,83 miliarde de euro din călătorii – cu 4,4% mai mult decât anul trecut.

Românii plecați în străinătate au cheltuit însă 3,9 miliarde de euro, cu 18,1% mai mult. Rezultatul: deficitul balanței turistice a sărit de la 1,55 la 2,08 miliarde de euro, o deteriorare de o treime într-un singur an.

Pentru fiecare euro adus de un străin în România, un român a scos aproape 2,1 euro afară din țară – și diferența se lărgește, nu se strânge.

Italia trimite cei mai mulți turiști în România

Cifrele mai detaliate, publicate de INS pentru trimestrul I 2026, explică parțial de ce.

Aproape 391.000 de nerezidenți au stat în structuri de cazare colectivă (hoteluri, pensiuni), plus încă 46.500 în apartamente și camere închiriate de tip Airbnb – un total de circa 437.000 de sosiri într-un singur trimestru.

Pe clasamentul cheltuielilor absolute, ordinea confirmă intuiția: Italia conduce detașat, cu 161,9 milioane lei, urmată de Regatul Unit (153,9 milioane) și Israel (146,5 milioane). Germania, Franța și SUA completează primele șase.

Italia câștigă și la capitolul volum – 42.141 de turiști, cel mai mare număr dintre toate țările – așa că, la prima vedere, cine trimite mai mulți oameni trimite și mai mulți bani.

Israelienii care vin în România cheltuiesc cel mai mult

Regula se rupe însă la nivelul cheltuielii pe cap de turist. Israelienii, deși de doar peste jumătate ca număr față de italieni (23.128), cheltuiesc în medie 6.334 lei fiecare – cu 65% mai mult decât media națională de 3.806 lei și cu peste 60% mai mult decât un turist italian (3.842 lei).

Britanicii, olandezii și nord-americanii stau, de asemenea, confortabil peste medie.

De ce nu apar oficial mai mulți turiști din Republica Moldova

La polul opus, turiștii din Republica Moldova – a cincea cea mai numeroasă categorie de sosiri, cu 22.573 de vizite – cheltuiesc doar 2.025 lei de persoană, cel mai puțin dintre toate piețele relevante ca dimensiune.

Explicația probabilă nu ține de sărăcie, ci de motivul călătoriei: vizitele la rude și prieteni, frecvente pe segmentul moldovenesc, nu trec prin hoteluri și restaurante în același fel în care trece un sejur de afaceri sau o vacanță organizată.

Notă: cifrele INS acoperă trimestrul I 2026 (ianuarie–martie), cele BNR acoperă ianuarie–mai 2026.