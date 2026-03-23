„Pentru Iisus”: Cerere inedită a președintelui Donald Trump pentru congresmenii republicani

Lideri religioși se roagă alături de Trump în timpul unei întâlniri pe care au avut-o cu acesta în Biroul Oval în data de 19 martie 2025, FOTO: Daniel Torok-White House / Zuma Press / Profimedia Images

Președintele american Donald Trump l-a invocat luni pe Iisus Hristos pentru a-i îndemna pe republicanii din Congres să lucreze în perioada apropiatelor sărbători de Paște, în încercarea de a adopta un proiect de lege privind alegerile căruia democrații i se opun ferm, relatează Reuters.

Trump a declarat că proiectul de lege despre actele de identitate necesare la prezentarea la urne ar trebui inclus în orice acord de finanțare a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), care este parțial închis din 13 februarie, după ce democrații au cerut reforme în aplicarea legislației privind imigrația.

„Le cer senatorilor republicani să facă acest lucru imediat. Nu trebuie să dați un vot rapid. Nu vă faceți griji pentru Paște, pentru întoarcerea acasă. De fapt, faceți-o pentru Iisus”, a spus Trump în cadrul unei eveniment organizat la Memphis, în statul Tennessee.

Congresmenii urmează să intre într-o pauză de două săptămâni cu ocazia Paștelui, începând de la sfârșitul acestei săptămâni.

Totuși, liderul majorității republicane din Senat, congresmenul John Thune, a respins ideea de a combina în același proiect de lege finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă cu și inițiativa privind identificarea alegătorilor.

O cerere „nerealistă”, afirmă liderul senatorilor republicani

„Cred că știți cu toții că acest lucru nu este realist”, le-a spus Thune jurnaliștilor, referindu-se la existența unei opoziții suficiente în Senat pentru a bloca proiectul.

În schimb, Thune a declarat că speră ca până la sfârșitul săptămânii să existe o cale pentru adoptarea măsurii privind finanțarea DHS.

Lipsa fondurilor pentru DHS înseamnă că zeci de mii de angajați ai Administrației pentru Securitatea Transporturilor au lucrat fără salariu timp de cinci săptămâni, ceea ce a determinat unii lucrători din securitatea aeroportuară să își ia concediu medical sau să renunțe complet la locul de muncă.

Proiectul de lege privind votul ar impune alegătorilor să prezinte dovada cetățeniei americane pentru a se înregistra la vot și un act de identitate cu fotografie pentru a vota.

În prezent, proiectul nu are cele 60 de voturi necesare pentru a depăși opoziția democraților în Senatul format din 100 de membri, unde republicanii dețin 53 de locuri.

Trump promovează schimbarea legislației electorale în contextul în care SUA vor organiza în noiembrie alegeri la jumătatea mandatului actualului Congres, așa-zisele „midterms”, la care democrații ar putea recâștiga controlul asupra Senatului.

O înfrângere majoră pentru Partidul Republican l-ar lăsa pe președintele Trump fără majoritatea de care are nevoie în legislativ pentru a trece mai multe dintre inițiativele sale.