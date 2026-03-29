„Pentru prima dată în ultimele secole”. Poliția israeliană nu l-a lăsat pe Patriarhul Ierusalimului să intre la Sfântul Mormânt pentru slujba de Florii

Poliția israeliană i-a împiedicat pe Patriarhul latin al Ierusalimului și pe preotul bisericii Sfântului Mormânt să intre în locul sfânt pentru a celebra liturghia catolică de Duminica Floriilor, „pentru prima dată în ultimele secole”, a afirmat Patriarhia latină, potrivit AFP.

„Amândoi au fost opriți pe drum, în timp ce se deplasau în calitate privată (…) și au fost obligați să se întoarcă”, se arată într-un comunicat comun al Patriarhiei Latine din Ierusalim și al Custodiei Țării Sfinte.

„În consecință, și pentru prima dată în ultimele secole, liderii Bisericii au fost împiedicați să celebreze liturghia de Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, adaugă sursa citată.

Această evoluție „constituie un precedent grav și dovedește o lipsă de considerație față de sentimentele a miliarde de oameni din întreaga lume care, în această săptămână, își îndreaptă privirea spre Ierusalim”.

La începutul ofensivei conduse împreună cu Statele Unite împotriva Iranului, pe 28 februarie, autoritățile israeliene au interzis adunările mari, inclusiv în sinagogi, biserici și moschei, limitând adunările publice la aproximativ 50 de persoane.

Duminica Floriilor, care deschide Săptămâna Mare a catolicilor, comemorează ultima urcare a lui Hristos la Ierusalim, unde a fost primit de cu câteva zile înainte de răstignirea și învierea sa în dimineața de Paște, potrivit Evangheliilor.

Patriarhia latină a anunțat, de asemenea, anularea procesiunii tradiționale de Duminica Floriilor, care pornește de obicei de pe Muntele Măslinilor spre Ierusalim și atrage în fiecare an mii de credincioși.

„Conducătorii Bisericilor au acționat cu toată responsabilitatea și, de la începutul războiului, s-au conformat tuturor restricțiilor impuse”, a declarat Patriarhia.

„Împiedicarea intrării cardinalului și a custodelui, care dețin cea mai înaltă responsabilitate ecleziastică pentru Biserica Catolică și Locurile Sfinte, constituie o măsură în mod evident nerezonabilă și grav disproporționată”, se arată în comunicat.

Conform estimărilor din 2023 ale Patriarhiei Latine de Ierusalim, creștinii reprezentau peste 18% din populația Țării Sfinte (regiune care include Iordania, pe lângă Israel și Teritoriile Palestiniene ocupate) la momentul creării Statului Israel în 1948, dar acum reprezintă mai puțin de 2%, majoritatea fiind ortodocși.