Pentru utilizatori și alături de ei: Totogaming a câștigat două premii importante în România – pentru Marketing și Servicii Clienți

A 11-a ediție anuală a Premiilor Casino Inside a avut loc în România, onorând cele mai performante companii și pe profesioniștii din industria jocurilor de noroc. Câștigătorii sunt recunoscuți pentru excelență, inovație și contribuții semnificative de-a lungul anului. Distincțiile obținute de aceștia le confirmă statutul pe piața de iGaming din România.

Anul acesta, Totogaming a primit două premii prestigioase:

Cel mai bun Customer Care din Industria de Gambling Online;

Cea mai bună Campanie de Marketing din Industria de Gambling Online în 2025: Bet Edit

Totogaming s-a lansat oficial în România în Ianuarie 2024 și s-a impus rapid drept unul dintre cele mai adaptabile și dinamice branduri de pe piața locală de iGaming. Compania are un portofoliu complet de produse, dintre care amintim: Pariuri Sportive, Casino, Live Casino, Jocuri Rapide, Sporturi Virtuale și Jocuri P2P.

Brandul introduce în mod constant funcții inovatoare pentru a crește nivelul de confort și de implicare al utilizatorilor. Produsele adăugate recent în portofoliu, precum AutoBet și Bet Edit, îmbunătățesc evident experiența de pariere a utilizatorilor.

Bet Edit este un instrument de ultimă generație, care oferă pariorilor control total asupra pariurilor active pe care aceștia le plasează. Bet Edit le permite să adauge, să elimine sau să modifice selecții în timp real.

Campania de marketing pentru Bet Edit din România a integrat în mod creativ teme culturale ce țin de familie, pentru a prezenta această funcție revoluționară într-un mod memorabil și captivant. De la lansarea din Mai 2025, proiectul de promovare al Bet Edit a căpătat rapid amploare la nivel național, generând o vizibilitate masivă atât în zona de TV, cât și în mediul digital. Între Iunie și Noiembrie, campania a înregistrat un număr impresionant de 47,7 milioane de afișări la televizor. Canalele digitale au contribuit și ele cu alte 53,8 milioane de afișări din Ianuarie și până în Noiembrie. Sunt cifre care au contribuit la impactul masiv al campaniei Bet Edit în rândul publicului din România.

Lansată în luna Mai 2025, campania pentru Bet Edit care a durat 2 luni a generat rezultate remarcabile: peste 1.874.500 vizualizări pe Youtube și în social-media.

Datele confirmă că Bet Edit se numără printre cele mai puternice și eficiente campanii de marketing lansate în industrie în acest an.

Ca un rezultat al succesului campaniei, numărul utilizatorilor care au interacționat cu Bet Edit în luna noiembrie a fost cu 90% mai mare decât în mai.

Cel mai bun Customer Care din Industria de Gambling Online

Serviciul de Relații cu Clienții 24/7 al Totogaming este apreciat pe scară largă drept unul dintre cele mai bune din industrie, oferind constant asistență rapidă, sigură și de calitate înaltă într-un regim de funcționare non-stop.

Acestea nu sunt doar cuvinte, cifrele vorbind de la sine. Zilnic, mii de jucători intră pe Totogaming, iar echipa de support răspunde mai rapid și mai eficient decât aproape orice alt operator din industrie.

Cu un Nivel General al Serviciilor de 97,00% pe chat, și un remarcabil procent de 98,16% la apeluri, echipa de suport de la Totogaming oferă în mod constant unul dintre cele mai ridicate niveluri de performanță de pe piață.

Specialiștii din zona de relații cu clienții răspund în doar 19 secunde, cu 10 secunde mai rapid decât standardul industriei de iGaming din România. Practic, ei oferă un prim răspuns cu 31,09% mai rapid decât majoritatea competitorilor. În spatele acestor cifre, se află o echipă dedicată. Specialiștii de la Totogaming sunt prezenți, atenți și dau dovadă de o susținere sinceră față de clienți.

Rezultatele arată devotamentul fără echivoc al Totogaming de a oferi fiecărui client o experiență de suport cu adevărat excepțională. Aceste premii reprezintă mult mai mult decât un simplu titlu — ele constituie o recunoaștere solidă, obținută prin performanță consecventă și excelență demonstrată în mod repetat.

Articol susținut de Totogaming