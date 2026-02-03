Percheziții ale poliției franceze la sediul din Paris al platformei X. Elon Musk, citat să apară în fața procurorilor. Ancheta care a declanșat raidul

Procurorii din Paris au descris raidul ca parte a unei „abordări constructive” pentru a se asigura că platforma respectă legislația franceză, scrie Reuters.

Autoritățile franceze au percheziționat marți sediul din Franța al platformei X a lui Elon Musk, în cadrul unei anchete penale privind chatbotul Grok AI, a anunțat Parchetul din Paris într-o postare pe X.

Raidul este legat de o anchetă privind suspiciuni de abuz de algoritmi și extragere frauduloasă de date de către X sau directorii săi.

Într-o declarație, Parchetul din Paris a afirmat însă că extinde ancheta în urma plângerilor privind funcționarea chatbotului Grok, bazat pe inteligență artificială, al companiei X.

Ancheta va investiga acum și presupusa complicitate la reținerea și difuzarea de imagini cu caracter pornografic infantil și încălcarea drepturilor de imagine ale unei persoane cu imagini deepfake sexuale explicite, printre alte potențiale infracțiuni.

Anterior, procurorii investigau de asemenea acuzațiile privind negarea crimelor împotriva umanității (negarea Holocaustului), după o serie de izbucniri antisemite ale chatbotului Grok AI.

Parchetul a anunțat că proprietarul X, Elon Musk, și fosta directoare generală Linda Yaccarino au fost citați pentru „interviuri voluntare” pe 20 aprilie, a anunțat Parchetul într-un comunicat de presă.

„O abordare constructivă”

„În acest stadiu, desfășurarea acestei anchete face parte dintr-o abordare constructivă, cu scopul de a asigura, în ultimă instanță, că platforma X respectă legislația franceză, în măsura în care operează pe teritoriul național”, se arată în comunicat.

Procuratura din Paris a declarat că a lansat ancheta după ce a fost contactată de un parlamentar care susținea că algoritmii părtinitori din X ar fi putut distorsiona funcționarea unui sistem automatizat de prelucrare a datelor.

Procuratura a mai declarat că părăsește platforma X și că, de acum înainte, va comunica pe LinkedIn și Instagram. LinkedIn aparține Microsoft, iar Instagram aparține Meta.

Milioane de imagini sexualizate, dintre care 23.000 cu copii

Un studiu recent a estimat că Grok ar fi produs până la trei milioane de imagini sexualizate, dintre care 23.000 cu copii, într-o perioadă de în 11 zile, în ianuarie.

Comisia Europeană a deschis, de asemenea, o nouă anchetă în conformitate cu regulamentul UE privind platformele online și a declarat că explorează posibilitatea interzicerii aplicațiilor în conformitate cu legea privind IA.

Parchetul din Paris a declarat că percheziția de marți a fost efectuată de unitatea sa de combatere a criminalității informatice, împreună cu agenția de aplicare a legii a UE, Europol.

Ancheta vizează de la deepfake-uri cu conținut sexual explicit, care facilitează distribuirea de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor, până la diseminarea de conținut care neagă Holocaustul, a declarat parchetul.