Percheziții de amploare în fotbalul românesc. Un fost fotbalist de la FCSB, printre cei vizați de trucarea meciurilor din Liga a 3-a

Au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive, scrie Golazo, site-ul de sport al Hotnews.

În urma cercetărilor, a rezultat că în ultimul sezon competițional mai multe persoane, inclusiv jucătorii unui club din Liga 3 au acționat colectiv pentru influențarea și vicierea anumitor rezultate.

Postul Antena 3 CNN susține că echipa prahoveană implicată ar fi CS Păulești. Alte surse indică faptul că printre cei vizați e și un fost jucător de la FCSB, fundașul dreapta Gabi Matei (36 de ani). Acesta a jucat pentru roș-albaștri între 2011 și 2015.

În ultimii ani, Gabi Matei a jucat în ligile inferioare din România.

