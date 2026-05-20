Percheziții DNA la CJ Brăila și clubul de handbal Dunărea Brăila

Procurorii anticorupție au făcut miercuri dimineața percheziții la Consiliul Județean Brăila și la clubul de handbal Dunărea Brăila, transmite Europa FM.

DNA nu a comunicat oficial nicio informație privind perchezițiile până ora transmiterii acestei știri.

Procurorii DNA au ridicat documente de la sediul Consiliului Județean Brăila. Șeful instituției este social-democratul Francisk Iulian Chiriac, care ar fi vizat de anchetă, potrivit unor surse citate de Agerpres.

Conform surselor citate, în dosar se investighează infracțiuni de abuz în serviciu.

Angajații instituției au precizat, în videoclipuri publicate de jurnalista Radio România, Gina Bahor, că președintele CJ Brăila va face declarații mai târziu.

Procurorii au mers miercuri dimineața și la clubul de handbal Dunărea Brăila, care este condus de Adrian Manole din 2021. El este ginerele europarlamentarului PSD Mihai Tudose.

Potrivit unor surse citate de Europa FM, dosarul ar viza activitatea Direcției Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară a Consiliului Județean Brăila.

Reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție au precizat că vor transmite, de la București, ce investighează procurorii.