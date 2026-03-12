Skip to content
Actualitate

Percheziții la doi membri ai clanului Cârpaci, acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi în Germania

Maria Ionescu

Procurorii DIICOT și polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara au făcut percheziții, joi, la cererea autorităților germane, la locuința a doi membri ai clanului Cârpaci din Timișpara, acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Descinderea a avut loc în baza unui Ordin European de Anchetă, emis de autoritățile din Germania – Procuratura din Munchen, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

„De asemenea, sunt puse în executare două mandate europene de arestare, emise pe numele unor suspecți, cetățeni români”, a mai precizat DIICOT, fără să-i numească pe cei doi.

Conform unor surse judiciare citate de Agerpres, Gradu și Ileana Cârpaci din Timișoara sunt acuzați că au dus un cetățean român în Germania, unde l-au exploatat prin muncă și l-au pus să semneze diverse documente.

De asemenea, ei l-au obligat pe bărbatul respectiv să declare că este rudă cu Gradu Cârpaci și să-i doneze acestuia un rinichi, deoarece suferea de o boală renală.

Procedura de donare a avut loc într-o unitate medicală din Germania, însă autoritățile de acolo au avut suspiciuni cu privire la legalitatea operațiunii și au deschis un dosar penal.