Percheziții la doi membri ai clanului Cârpaci, acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi în Germania

Procurorii DIICOT și polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara au făcut percheziții, joi, la cererea autorităților germane, la locuința a doi membri ai clanului Cârpaci din Timișpara, acuzați că au obligat un bărbat să le doneze un rinichi, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Descinderea a avut loc în baza unui Ordin European de Anchetă, emis de autoritățile din Germania – Procuratura din Munchen, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

„De asemenea, sunt puse în executare două mandate europene de arestare, emise pe numele unor suspecți, cetățeni români”, a mai precizat DIICOT, fără să-i numească pe cei doi.

Conform unor surse judiciare citate de Agerpres, Gradu și Ileana Cârpaci din Timișoara sunt acuzați că au dus un cetățean român în Germania, unde l-au exploatat prin muncă și l-au pus să semneze diverse documente.

De asemenea, ei l-au obligat pe bărbatul respectiv să declare că este rudă cu Gradu Cârpaci și să-i doneze acestuia un rinichi, deoarece suferea de o boală renală.

Procedura de donare a avut loc într-o unitate medicală din Germania, însă autoritățile de acolo au avut suspiciuni cu privire la legalitatea operațiunii și au deschis un dosar penal.