Percheziții la familiile adolescenților acuzați că l-au ucis pe Mario, în ziua înmormântării băiatului de 15 ani. Ce verifică anchetatorii

Procurorii au efectuat sâmbătă percheziții la locuințele familiilor adolescenților acuzați că l-au ucis pe Mario Berinde, copilul de 15 ani din localitatea Cenei, județul Timiș, potrivit Digi24. Între timp, Mario a fost condus pe ultimul drum.

Cei doi minori de 15 ani inculpați în dosar au fost arestați preventiv, după ce Tribunalul Timiș a admis solicitarea procurorilor. Un al treilea minor, în vârstă de 13 ani, implicat în cauză, nu răspunde penal.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, primul adolescent de 15 ani este cercetat pentru omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea este acuzat de profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Ce au vizat perchezițiile

Potrivit Digi24, sâmbătă au fost efectuate percheziții la trei adrese din localitatea Cenei, care aparțin familiilor adolescenților de 15 ani implicați în caz.

Cei doi adolescenți au declarat la audieri că au consumat droguri de risc, respectiv marijuana, după ce l-au ucis pe Mario Berinde, iar anchetatorii încearcă să stabilească de unde au procurat substanțele, potrivit sursei citate.

DIICOT a anunțat în urmă cu o zi că a deschis un dosar penal in rem pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept.

Totodată, minorul de 13 ani implicat în cauză a fost depistat pozitiv la consum de droguri în urma testului efectuat la examinarea medicală solicitată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.

La înmormântarea de sâmbătă a participat şi tatăl lui Mario, flancat de 10 oameni ai trupelor speciale de luptă. Acesta este condamnat pentru tâlhărie.

Detalii din anchetă

Potrivit anchetatorilor, în data de 19 ianuarie, primul suspect minor, împreună cu minorul de 13 ani, ar fi acționat în baza unui plan prestabilit și l-ar fi ucis pe Mario Alin Berinde prin loviri repetate cu o toporișcă și un cuțit, într-un imobil din localitatea Cenei.

Ulterior, la locul faptei ar fi ajuns și cel de-al doilea suspect de 15 ani. Procurorii arată că cei trei minori au profanat cadavrul victimei, pe care l-au incendiat și l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-ar fi ajutat pe ceilalți să scape de cadavru și să șteargă urmele infracțiunii.

Față de minorul de 13 ani, care nu răspunde penal, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, precizează Parchetul.

Alin Berinde, unchiul băiatului, este polițist local în Timișoara. El a povestit că era la serviciu atunci când a aflat că anchetatorii au găsit borseta nepotului său cu urme de sânge pe ea. Și-a luat liber și a ajutat la căutări.

„Pe drum, l-am întrebat (n.r. pe băiatul de 13 ani) dacă s-a certat cu Mario, dacă a avut discuții. A zis că e prieten bun cu Mario, se înțeleg foarte bine, nu s-au certat niciodată. Era foarte incoerent în declarații, nu era atent la întrebări, răspundea, dar devia de la subiect. Și atunci am forțat nota și am inventat o poveste: că s-au găsit urme de sânge pe borsetă și se mai iau alte probe ADN de pe borsetă, dacă a mai intrat în contact și cu alte persoane”, povestește bărbatul.

După un moment de liniște, copilul a recunoscut crima: „Hai că vă spun adevărul: Mario e mort. L-a omorât Dani”. El a susținut, apoi, că nu știe unde se află cadavrul.

„Au mers (n.r. polițiștii) și după acest Dani, l-au scos și pe el din casă. Nicio reacție, nicio grimasă, nicio remușcare, nimic. Eu eram sigur că nu este implicat”, a adăugat bărbatul.