„Nu avea nicio remușcare”. Unchiul băiatului ucis în Timiș, noi detalii după ce a vorbit cu unul dintre copiii suspectați că l-au omorât pe Mario

Unchiul lui Mario, adolescentul de 15 ani ucis și îngropat în grădină de alți minori, a povestit cum a reușit să afle că nepotul lui a fost omorât de prieteni. „Totul a fost premeditat”, a declarat bărbatul pentru publicația locală Opinia Timișoarei.

Trei adolescenți, doi de 15 ani și unul de 13, sunt principalii suspecți în cazul uciderii lui Mario. Unul dintre minorii de 15 ani este acuzat că l-a ucis, împreună cu cel de 13 ani, pe prietenul lor, pe care l-au lovit cu o toporișcă și cu un cuțit. Cei doi l-au chemat apoi pe cel de-al doilea copil de 15 ani să-i ajute să ascundă cadavrul, i-au dat foc și l-au îngropat într-o grădină.

Cei doi adolescenţi de 15 ani au fost reţinuţi pentru omor calificat, respectiv profanare de cadavre, în timp ce copilul de 13 ani a fost lăsat liber pentru că nu poate răspunde penal.

Vineri, copiii de 15 ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, potrivit Agerpres.

Alin Berinde, unchiul băiatului, este polițist local în Timișoara. El a povestit că era la serviciu atunci când a aflat că anchetatorii au găsit borseta nepotului său cu urme de sânge pe ea. Și-a luat liber și a ajutat la căutări.

Lucrurile copilului ucis – borseta, ghetele și trotineta – au fost găsite în apropierea casei băiatului de 13 ani, unul dintre suspecți. Un martor le-a declarat polițiștilor că l-a văzut în fața casei pe copilul de 13 ani, în jurul orei 5 dimineața.

Anchetatorii, împreună cu Alin Berinde au încercat să intre în curtea casei băiatului, însă nu era nimeni acasă. „M-am urcat pe gard și am văzut sângele după gard. Le-am spus domnilor polițiști să intrăm, că poate e în viață”, susține bărbatul, citat de publicația locală.

Oamenii aflați la căutări l-au contactat pe minorul de 13 ani, suspectat acum de crimă, care a spus că este la sora lui, în altă localitate. Polițiștii au mers după acesta și au putut intra în curte.

Cum a recunoscut crima copilul de 13 ani

„Era sânge pe jos, se vedea că au aruncat și cu apă, ca și cum voiau să curețe”, povestește bărbatul despre imaginile văzute în curtea suspectului de 13 ani.

Alin Berinde a întrebat dacă pot intra și în casă, însă copilul a explicat că nu are cheile la el. Acestea se aflau la sora lui.

Au plecat împreună cu mașina – unchiul victimei, suspectul de 13 ani și un prieten al polițistului – după chei.

„Pe drum, l-am întrebat dacă s-a certat cu Mario, dacă a avut discuții. A zis că e prieten bun cu Mario, se înțeleg foarte bine, nu s-au certat niciodată. Era foarte incoerent în declarații, nu era atent la întrebări, răspundea, dar devia de la subiect. Și atunci am forțat nota și am inventat o poveste: că s-au găsit urme de sânge pe borsetă și se mai iau alte probe ADN de pe borsetă, dacă a mai intrat în contact și cu alte persoane”, povestește bărbatul.

După un moment de liniște, copilul a recunoscut crima: „Hai că vă spun adevărul: Mario e mort. L-a omorât Dani”. El a susținut, apoi, că nu știe unde se află cadavrul.

„Au mers (n.r. polițiștii) și după acest Dani, l-au scos și pe el din casă. Nicio reacție, nicio grimasă, nicio remușcare, nimic. Eu eram sigur că nu este implicat”, a adăugat bărbatul.

Agresorul de 13 ani este liber și s-a întors la școală

După intervenția anchetatorilor, doi adolescenţi de 15 ani au fost reţinuţi, în timp ce copilul de 13 ani a fost lăsat liber.

„Toata lumea se teme. Am nepoată… Normal că sunt stresat numai pentru copii, dar şi pentru noi mai ales ăștia mai vârstnici. Poate să se întâmple oricui”, a spus bunicul unei eleve, pentru Observator.

Unchiul victimei spune că este „absurd” ca băiatul de 13 ani să fie în libertate. „Trebuie să răspundă pentru ce a făcut. Ce-l împiedică să facă o crimă pe viitor? Ce exemplu e pentru alți copii care au ciudă pe mamă, pe mătușă, pe copii de pe stradă, pentru o pereche de adidași?”.

„Totul a fost premeditat cu o lună înainte”, a mai spus el.

Petiție pentru „Legea Mario”

O petiție lansată la nivel național de timișoreanca Lavinia Bichler cere răspunderea penală în cazul crimelor comise de minori. Sub denumirea „Legea Mario”, inițiativa urmărește modificarea Codului penal astfel încât autorii infracțiunilor de omor să fie trași la răspundere penală, indiferent de vârstă, atunci când fapta este comisă cu discernământ, relatează Timiș online.

Potrivit inițiatoarei, actuala legislație permite situații de impunitate în cazuri extreme, inclusiv omor sau omor calificat dacă agresorul este minor, chiar și atunci când există intenție directă, premeditare și discernământ dovedit prin expertiză medico-legală psihiatrică.

Inițiativa legislativă propune modificarea Codului penal prin introducerea unor prevederi clare pentru infracțiunile contra vieții:

Răspundere penală de la vârsta de zece ani pentru infracțiunile de omor și omor calificat, atunci când fapta este comisă cu intenție directă, premeditare și cu discernământ stabilit prin expertiză psihiatrică;

Eliminarea impunității automate bazate exclusiv pe vârstă, în cazul infracțiunilor grave;

Posibilitatea aplicării pedepsei maxime, inclusiv detenția pe viață, în situațiile de omor calificat;

Înlăturarea caracterului obligatoriu al circumstanței atenuante a minorității, în cazurile de gravitate extremă.

În mai puțin de o zi, petiția a fost semnată de aproape 7.500 de persoane.

Măsurile luate la Cenei, unde a fost ucis copilul de 15 ani

După ce a avut loc crima, primarul din Cenei a precizat că în localitate sunt, în total, 254 de copii care merg la şcoală şi că în comună există o stare de „tensiune” din cauza evenimentului, motiv pentru care a dispus anumite măsuri de siguranţă.

„Acum am organizat un comitet de siguranţă şi trebuie să vină şi o echipă de la DGSPC, Siguranţa şcolară, de la poliţie, să vedem ce facem, pentru că noi trebuie să intrăm în normalitate cu copiii, să vină la şcoală, părinţilor să nu le mai fie frică să îşi ducă la şcoală copiii. Directoarea e panicată de faptul că elevul poate să vină la şcoală, ea n-are niciun temei legal să îl scoată afară”, a subliniat primarul.

El a adăugat că a fost trimisă o maşină de Poliţie care să supravegheze în permanenţă zona şcolii.

Întrebat dacă la acest moment copilul de 13 ani, care nu răspunde penal, conform legii, nu ar trebui monitorizat de Direcţia de Protecţie a Copilului, primarul a afirmat că, în opinia sa, ar trebui ca această instituție să se autosesizeze „cumva”, deoarece „mama nu a avut grijă de el”.

Potrivit primarului, copilul de 13 ani este elev în clasa a V-a, după ce a rămas de două ori repetent, o dată pentru că i-a fost scăzută media la purtare, iar cel de 15 ani a rămas repetent de trei ori, fiind trimis la o şcoală cu nevoi speciale de la Timişoara.

Întrebat dacă anterior reprezentanţii şcolii au făcut ceva ca să prevină vreun incident, primarul a spus că cei trei se întâlneau în afara orelor de curs.

„Şcoala tocmai aia a făcut, i-a separat, i-a lăsat repetenţi să-i despartă cumva. Dar ei nu mergeau la şcoală şi erau tot prin comună. Şi atunci, cel mic (n.red. cel de 13 ani) tot ieşea afară din şcoală şi se întâlnea cu ceilalţi. Victima (în vârstă de 15 ani) era în clasa a VIII-a şi fusese în aceeaşi clasă cu cel de 15 ani (n. red. în prezent, reţinut)”, a explicat primarul.

Cum a avut loc crima

Crima din Cenei, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis și îngropat într-o grădină, a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Doi dintre adolescenții suspectați de crimă, de 15 ani, au fost reținuți, iar un alt minor de 13 ani, care nu răspunde penal, a fost dus la evaluare psihiatrică.

Crima a fost premeditată, gândită de acum o lună, potrivit procurorilor.

Băiatul de 13 ani care a participat la crimă le-a mărturisit anchetatorilor că, împreună cu cei doi prieteni mai mari, îl invidiau pe băiat pentru că avea lucruri scumpe, cum ar fi o trotinetă electrică sau un ATV. Agresorii ar fi susţinut în faţa anchetatorilor că băiatul i-a terorizat, i-ar fi ameninţat cu bătaia şi chiar i-ar fi lovit.

Luni seara, ei l-ar fi chemat pe băiat acasă la copilul de 13 ani, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou. În jurul orei 21.30, acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire. Ajuns acolo, unul dintre adolescenţii de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi l-au chemat pe cel de-al treilea adolescent să-i ajute să scape de cadavru.

„În fapt, s-a reţinut că, în data de 19.01.2026, în jurul orei 21.30, primul suspect minor, împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani (care nu răspunde penal), având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile şi aşteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporişcă şi cu un cuţit, în timp ce se aflau la un imobil de pe raza localităţii Cenei, jud. Timiş”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Potrivit procurorilor, cei trei minori au incendiat trupul copilului şi apoi l-au îngropat în spatele unei grădini.