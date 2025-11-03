Percheziții la societățile fraților Micula. Cei doi sunt acuzați că își înstrăinau activele companiilor pentru a evita returnarea unui împrumut de stat primit ilegal

Procurorii efectuează luni dimineață percheziții la sediile mai multor societăți comerciale din grupul European Food and Drinks al fraților Ioan și Viorel Micula, relatează Digi24. Potrivit publicației locale Bihoreanul, sunt vizate sedii din localitățile Rieni, Ștei și Sudrigiu din județul Bihor.

În acest dosar, procurorii au suspiciuni că pentru a evita plata sumelor datorate de grup pentru un ajutor de stat primit ilegal în urma cu 10 ani, active în valoare de 163 de milioane de lei ale firmelor au fost vândute sau cedate altor companii care se aflau însă tot sub controlul acelorași proprietari.

Ioan și Viorel Micula sunt suspectați că au coordonat activitatea grupului de persoane juridice European Food and Drinks și au implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului.

„În fapt, din datele şi informaţiile deţinute în cauză au rezultat indicii privind faptul că două persoane fizice, care ar fi coordonat activitatea unui grup de nouă persoane juridice, ar fi implementat un mecanism infracţional complex având ca finalitate transferul nelegal al activelor aflate în patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului către alte opt persoane juridice din afara grupului, însă aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”, precizează Poliția Română într-un comunicat de presă în care nu îi numește pe cei doi.

Frații Micula datorează 400 de milioane de euro statului

Acest mecanism a fost creat și implementat după decizia pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv de Tribunalul Uniunii Europene, prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la European Food and Drinks Group sumele de bani achitate către acestea în perioada 2014 – 2019.

Mai exact, statul român avea de recuperat aproximativ 400 milioane euro, din care 178 milioane euro debit, iar diferenţa reprezentând dobânzi şi penalităţi. Plata acestor sume a fost calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal.

Principalele modalităţi frauduloase utilizate pentru a asigura transferul activelor din patrimoniul persoanelor juridice din cadrul grupului European Food and Drinks Group au constat, conform procurorilor, în executarea silită ori vânzarea directă/compensarea unor creanţe.

În acest dosar sunt cercetate infracțiuni de delapidare cu consecinţe deosebit de grave și evaziune fiscală.