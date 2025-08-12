„Perfect legală”. Ministrul Bogdan Ivan, explicații despre nominalizarea șefului său de cabinet în conducerea Hidroelectrica: „Întâmplător am legat o prietenie cu el de 10 ani”

După ce HotNews a scris marți că ministrul Energiei a vrut să-și numească finul, pe Alin Ioan Demian, care este și șeful său de cabinet, în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, Bogdan Ivan a renunțat la nominalizarea acestuia, iar apoi a venit cu explicații, susținând că decizia lui inițială a fost „perfect legală” și „transparentă”, deși „întâmplător e coleg cu mine și am legat o prietenie cu el de mai bine de 10 ani de zile”.

„În momentul de față, omul pe care l-am propus eu, colegul meu – lucrez cu acest om de mai bine de 5 ani de zile, e un om în care am încredere, economist, cu studii, cu tot ce e nevoie -, întâmplător e și coleg cu mine și am legat o prietenie cu el de mai bine de 10 ani de zile. Iar în momentul de față n-are legătură una cu alta, nici el nu mai vrea să facă parte de acolo (CS al Hidroelectrica, n.r.) și eu am decis ca să nu fie niciun fel de discuții pe această numire, care are un mandat temporar de două luni, până se finalizează procedura de selecție cerută de Comisia Europeană în dreptul Ministerului Energiei pentru niște proceduri care nu au fost făcute conform cu legislația europeană și pentru care România a fost penalizată, am decis să renunț la ea (la nominalizare, n.r.)”, a declarat ministrul Ivan marți seară, într-o intervenție prin telefon, la Digi24.

Oficialul guvernamental a precizat că „postul se vacanta în data de 9 septembrie” și că în decizia nominalizării lui Alin Demian a ținut cont de faptul că acesta „îndeplinește absolut toate condițiile”.

Explicațiile oferite de ministrul Bogdan Ivan:

„ Propunerea era ca, în 8 septembrie era Adunarea Generală a Acționarilor, una dintre propuneri să fie acest domn. Iar în momentul de față, pentru a evita orice fel de discuție în spațiul public pe acest subiect, am decis ca să refac documentația, să revoc respectiva numire, pentru că e un lucru care, din punctul meu de vedere, nu vreau să planeze niciun fel de discuție asupra acestei companii strategice pentru România.

Propunerea era ca, în 8 septembrie era Adunarea Generală a Acționarilor, una dintre propuneri să fie acest domn. Iar în momentul de față, pentru a evita orice fel de discuție în spațiul public pe acest subiect, am decis ca să refac documentația, să revoc respectiva numire, pentru că e un lucru care, din punctul meu de vedere, nu vreau să planeze niciun fel de discuție asupra acestei companii strategice pentru România. În momentul de față, nu are legătură un lucru cu alt lucru. Vreau să fie foarte clar. Dacă era un loc vacant… repet încă o dată: în momentul de față, pentru a putea, având un loc vacant, cu cine în afară de oamenii cu care lucrez în echipă, pe o perioadă de provizorat de două luni, poți să ajungi într-o formă în care să lucrezi, să ai informații, să ai pe cineva de încredere care ești convins (sic!) că urmărește interesul companiei și al Ministerului în acea companie.

Iar acest om… fiind absolvent de studii economice, la Universitatea Babeș-Bolyai, cu masterat la Universitatea Tehnică, îndeplinește absolut toate condițiile. (…) Conform legislației, e obligatoriu să ai cel puțin un economist, un jurist și un auditor. (…) E în continuare șef de cabinet, nu fac un secret din lucrul ăsta, e transparent, n-am niciun fel de secret din acest subiect. Uitați-vă, vă rog, în ultimii zece ani, uitați-vă foarte mult la consilierii miniștrilor care au fost la toate ministerele, la Energie sau alte ministere, cum poți să ai în aceste companii informații reale, în timp real, decât printr-un astfel de mecanism.

Deci, ca să fie foarte clar: am respectat la virgulă legislația, iar în momentul de față a fost o propunere de numire temporară, de două luni, până se finalizează procedura făcută în cadrul acestei companii. Nu e nimic secret. E transparent, e public și este atributul legal în care pentru a asigura funcționarea în continuare, în condiții optime a acestei companii, ai nevoie să ai în continuare un număr impar de membri în acest Consiliu de Supraveghere.

Este perfect legal și pentru a evita orice discuție (…) asupra acestei companii foarte performante am decis să renunț la această nominalizare. Ca să fie foarte simplu.”

Nominalizarea, retrasă

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunțase marți seară că a revocat nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al companiei Hidroelectrica, după informațiile care arată că Demian este atât finul ministrului, cât și șeful său de cabinet.

„Deși nominalizarea pe o perioada limitată de două luni, făcută cu scopul de a asigura interimatul până la numirea definitivă a noilor administratori, a avut la bază criterii de competență profesională, am luat act de percepția publică și de dezbaterile generate. Consider că încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în companiile strategice ale României trebuie să primeze în fața oricăror alte considerente”, a declarat ministrul Ivan, citat într-un comunicat de presă transmis de PSD.

„Decizia de retragere a nominalizării nu pune sub semnul întrebării capacitatea profesională a domnului Alin Demian, ci reprezintă un gest de responsabilitate și transparență, pentru a evita orice suspiciune privind integritatea procesului decizional”, a mai afirmat Bogdan Ivan.

Pe 8 septembrie, acționarii Hidroelectrica urmează să se întrunească pentru a numi un nou membru în Consiliul de Supraveghere (CS) al companiei.

Ministerul Energiei a trimis deja o „listă de propuneri”, care conținea un singur nume: cel al lui Ioan Alin Demian.

Cine e Alin Demian

Demian este directorul de cabinet al ministrului Energiei, Bogdan Gruia Ivan (PSD). Publicația locală Bistrițeanul a scris că Ioan Alin Demian este nu doar șef de cabinet, ci și finul ministrului, din 2017.

Potrivit CV-ului a deținut mai multe funcții la stat, în special la nivel local. Demian a venit la București în 2024, ajungând consilierul lui Bogdan Ivan, când acesta era ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Demian a fost consilier în perioada februarie 2024 – decembrie 2024, iar din ianuarie 2025 până în iunie 2025 a fost numit șef de cabinet. Ulterior, Demian l-a urmat pe Bogdan Ivan la Ministerul Energiei, ocupând din iunie funcția de director de cabinet.

Ministerul Energiei deține 80% din Hidroelectrica.

Hidroelectrica este una dintre companiile energetice care trebuie să treacă printr-un proces transparent de selecție a noi membri în Consiliul de Supraveghere, până în noiembrie 2025, pentru ca România să deblocheze plata a peste 240 milioane de euro din PNRR. În caz contrar, acești bani vor fi pierduți definitiv.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Hidroelectrica, indemnizația unui membru în CS este între 11.642 lei și 13.350 lei lunar.