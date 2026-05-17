Performanțe incredibile pe „acoperișul lumii” pentru „Omul de pe Everest” și „Regina muntelui”. Amândoi și-au doborât recordurile

Un alpinist nepalez supranumit „Omul de pe Everest”, Kami Rita Sherpa, a escaladat muntele Everest pentru a 32-a oară duminică, stabilind un nou record, în timp ce Lhakpa Sherpa și-a depășit propriul record ajungând pe vârf pentru a 11-a oară, informează AFP.

„Este o nouă etapă în istoria alpinismului din Nepal”, a declarat pentru AFP Himal Gautam, purtătorul de cuvânt al Ministerului Turismului din Nepal.

Kami Rita Sherpa, în vârstă de 56 de ani, a atins vârful muntelui Everest, supranumit acoperișul lumii”, care are o înălțime de 8.849 de metri, pentru prima dată în 1994, în timp ce lucra pentru o expediție comercială. De atunci, a escaladat Everestul aproape în fiecare an, fiind ghid pentru clienți.

Nepalezul Kami Rita Sherpa. Sursă foto: Aryan Dhimal / Zuma Press / Profimedia

Lhakpa Sherpa, în vârstă de 52 de ani, supranumită „regina muntelui”, a atins vârful Everestului pentru prima dată în 2000, devenind astfel prima femeie nepaleză care a reușit ascensiunea și coborârea celui mai înalt vârf din lume.

Lhakpa Sherpa. Sursă foto: Vito Amati / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Recordurile lor îi motivează pe ceilalți alpiniști”, a adăugat Himal Gautam.

Potrivit lui, „bătând recorduri printr-o competiție sănătoasă pe Everest va contribui la a face alpinismul mai sigur, mai demn și mai bine gestionat”.

Kami Rita Sherpa a declarat în 2024, după ascensiunea pe Everest, că doar și-a făcut meseria, fără intenția de a stabili recorduri.

Entuziasmul pentru alpinism a transformat această disciplină într-o activitate profitabilă, încă de la prima ascensiune pe vârful Everestului, în 1953, realizată de Edmund Hillary și Tenzing Norgay Sherpa.

Nepalul a eliberat un număr record de 492 de permise de ascensiune pe Everest în acest sezon. La poalele muntelui a fost amenajat un adevărat oraș de corturi pentru alpiniști și personalul de sprijin.

Deoarece majoritatea alpiniștilor încearcă ascensiunea cu ajutorul a cel puțin unui ghid nepalez, aproximativ o mie de alpiniști sunt așteptați pe versanții Everestului, îndreptându-se spre vârf, în următoarele zile.

Acest număr mare de alpiniști stârnește, în fiecare an, temeri privind supraaglomerarea muntelui, în special atunci când condițiile meteorologice nefavorabile reduc perioada propice ascensiunii.