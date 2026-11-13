Pericol de inundații pe râuri din 13 județe. Alerte emise de hidrologi

După ce ANM a emis mai multe avertizări de ploi însemnate, hidrologii au transmis că există risc de viituri pentru râuri din 13 județe.

INHGA a emis vineri un cod portocaliu și un cod galben de viituri valabile până sâmbătă la prânz.

Potrivit sursei citate, începând de vineri, ora 12:00, până sâmbătă, ora 06:00, va fi Cod portocaliu de viituri rapide pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare – bazin amonte S.H. Nepos și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Nepos – amonte confluență cu râul Șieu (județul Bistrița Năsăud), Lăpuș – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Maramureș), scrie Agerpres.

Harta râurile vizate de cod galben și portocaliu de viituri. Sursă foto: INHGA

Codul galben este instituit de vineri, ora 12:00, până sâmbătă, ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Tisa – pe sectorul aferent S.H. Valea Vișeului, Vișeu – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Iza – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior, Lăpuș (județul Maramureș), Tur – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Satu Mare), Someșul Mare (județul Bistrița Năsăud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Crișul Repede – bazin amonte S.H. Vadu Crișului și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Vadu Crișului (județele: Cluj și Bihor), Crișul Negru (județele: Bihor și Arad), Crișul Alb (județele: Hunedoara și Arad), Mureș – bazin amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluență cu râul Arieș (județele: Harghita, Mureș și Bistrița Năsăud), Arieș – bazin amonte S.H. Baia de Arieș (județul Alba), Bega – bazin amonte S.H. Făget și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Chizătău (județele: Timiș și Arad), Timiș – bazin amonte S.H. Sadova și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (județele: Caraș Severin și Timiș), Bistrița – bazin amonte S.H. Cârlibaba și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Cârlibaba – amonte Ac. Izvoru Muntelui (județele: Suceava, Harghita și Neamț).

Specialiștii au subliniat că fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor menționate, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.