Pericol pentru armistițiul din Gaza: Luptătorii Hamas baricadați în Rafah nu vor să se predea

Luptătorii Hamas baricadați în zona Rafah din Gaza, controlată de Israel, nu se vor preda Israelului, a transmis duminică aripa armată a grupării, cerând mediatorilor străini să găsească o soluție la criza care pune în pericol armistițiul încheiat acum o lună.

Surse apropiate eforturilor de mediere au declarat joi pentru Reuters că luptătorii ar putea să predea armele în schimbul trecerii în alte zone ale enclavei, conform unei propuneri menite să rezolve impasul.

Mediatorii egipteni au propus ca, în schimbul trecerii în siguranță, luptătorii care se află încă în Rafah să predea armele Egiptului și să furnizeze detalii despre tunelurile de acolo, pentru ca acestea să poată fi distruse, a declarat una dintre surse, un oficial egiptean din domeniul securității.

Comunicatul de duminică a Brigăzilor Al-Qassam spune că Israelul este de vină că a intrat în luptă cu aceștia care doar s-au apărat.

„Inamicul trebuie să știe că ideea de capitulare și predare nu există în dicționarul Brigăzilor Al-Qassam”, a transmis gruparea.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat joi că acordul propus pentru aproximativ 200 de luptători este ca un test pentru procesul mai amplu de dezarmare a forțelor Hamas din Gaza.

Brigăzile Al-Qassam nu au comentat direct negocierile în curs privind luptătorii din Rafah, dar au sugerat că criza ar putea afecta încetarea focului.

„Îi punem pe mediatori în fața responsabilităților lor, iar aceștia trebuie să găsească o soluție pentru a asigura continuarea încetării focului și pentru a împiedica inamicul să folosească pretexte fragile pentru a o încălca și a exploata situația pentru a viza civili nevinovați din Gaza”, a declarat grupul.

De când armistițiul negociat de SUA a intrat în vigoare în Gaza, pe 10 octombrie, zona Rafah a fost scena a cel puțin două atacuri asupra forțelor israeliene, pentru care Israelul a dat vina pe Hamas. Grupul militant a negat responsabilitatea.

Rafah a fost scena celor mai grave violențe de la intrarea în vigoare a încetării focului, trei soldați israelieni fiind uciși, ceea ce a determinat represalii israeliene care au dus la moartea a zeci de palestinieni.