„Pericolul nu a trecut” la Cernavodă. Avertismentul coordonatorului intervenției de pe Dunăre

Cei 8 cm „câștigați” înseamnă că am reușit să redirecționăm spre Cernavodă aproximativ 50 de metri cubi de apă pe secundă, însă pericolul nu a trecut, întrucât în orice moment barjele pot fi dislocate din poziția actuală și se poate diminua, sau chiar anula, redirecționarea debitului suplimentar spre centrala nucleară, a transmis, duminică, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Ionel Scrioșteanu, pe pagina sa de Facebook.

„Mă bucur mult că eforturile noastre din ultima săptămână pentru intervenţia din zona Bala au avut rezultate bune şi reactorul 2 de la Centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcţiune. Practic, am reuşit să inversăm trendul de scădere cu unul de uşoară creştere. Conform estimărilor, cei 8 cm «câştigaţi» înseamnă că am reuşit să redirecţionăm spre Cernavodă aproximativ 50 metri cubi de apă pe secundă”, a scris Scrioșteanu.

El apreciază că a fost cea mai dificilă operaţiune la care a participat de când este în funcţie

„Coordonarea intervenției de la Bala a fost o provocare majoră și mă bucur că am putut să o îndeplinesc până în acest moment”, a continuat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor.

„Dar pericolul nu a trecut, curenţii Dunării sunt puternici şi pot fi foarte imprevizibili. În orice moment, barjele pot fi dislocate din poziţia actuală şi se poate diminua (sau chiar anula) redirecţionarea debitului suplimentar spre Cernavodă”, avertizează Scrioşteanu.

Acesta a precizat că, pentru a preveni un asemenea scenariu, la Bala se continuă intervenţia şi monitorizarea.

Apa a crescut cu 8 cm peste prognoză

Măsurile luate pe brațul Bala au oprit scăderea debitului în zona centralei nucleare de la Cernavodă. Directorul instituției a anunțat că reactorul are acum asigurată apa de răcire pentru următoarele nouă zile.

„La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 centimetri. Prognoza arăta o scădere de 4 centimetri, deci efectul net este de o creștere de 8 centimetri”, a declarat Romeo Urjan, directorul centralei, pentru Digi24.ro.

„Cel puțin 9 zile câștigate pentru unitatea 2 de la Cernavodă!”, a anunțat și ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook. Ea spune că acesta este rezultatul coborârii primelor două barje.

Operațiunea a fost finalizată sâmbătă, după ce toate cele patru barje au fost scufundate controlat pe brațul Bala al Dunării. Scopul măsurii a fost redirecționarea unei părți din debit către zona centralei nucleare. Din cauza curenților, scufundarea ultimelor două barje a durat aproximativ șapte ore.