Chitaristul Perry Bamonte, „o parte vitală a poveștii” trupei The Cure, a murit la 65 de ani

Perry Bamonte, de la The Cure, în timpul unui concert în cadrul turneului „A Lost World Tour”, la Kaseya Center, Miami, Florida, SUA, pe 1 iulie 2023. FOTO: Larry Marano / Shutterstock Editorial / Profimedia

Perry Bamonte, chitaristul și claviaturistul trupei The Cure, a murit la vârsta de 65 de ani, a anunțat formația engleză de indie rock, pe site-ul său oficial, potrivit agențiilor internaționale de presă.

Într-un comunicat publicat vineri, trupa a scris că Perry Bamonte, poreclit „Teddy”, a murit „după o scurtă suferință, acasă”, în ziua de Crăciun.

„Cu o tristețe enormă confirmăm moartea marelui nostru prieten și coleg de trupă, Perry Bamonte, care a decedat după o scurtă suferință, acasă, de Crăciun”, scrie în comunicat, formația adăugând că acesta a fost „o parte vitală a poveștii The Cure”.

„Discret, intens, intuitiv, consecvent și extrem de creativ, «Teddy» a fost o persoană cu suflet cald și o parte esențială a poveștii trupei The Cure. (…) Ne va lipsi enorm”, a mai transmis formația de rock, conform Agerpres.

Comunicatul menționează că Bamonte a fost membru deplin al trupei The Cure din 1990, cântând la chitară, bas cu șase corzi și clape și susținând peste 400 de concerte, din care cele mai recente figurau „printre cele mai bune din istoria grupului”.

Bamonte, născut în Londra, în Anglia, în 1960, s-a alăturat echipei tehnice a trupei în 1984, lucrând alături de fratele său mai mic, Daryl, care lucra ca manager de turneu pentru The Cure.

Bamonte a lucrat inițial ca asistent al co-fondatorului și solistului vocal principal, Robert Smith, înainte de a deveni membru cu drepturi depline după ce claviaturistul Roger O’Donnell a părăsit trupa, în 1990.

Primul album al lui Bamonte cu The Cure a fost „Wish” în 1992. A continuat să lucreze cu ei la următoarele trei albume.

Deși a părăsit trupa în 2005 pentru a se dedica ilustrațiilor și pescuitului, s-a întors înainte de includerea grupului în Rock & Roll Hall of Fame în 2019. În cele din urmă, Bamonte a revenit în 2022 pentru turneul mondial Shows of a Lost World.

De asemenea, a avut diverse roluri în filme precum „Judge Dredd”, „About Time” și „The Crow”.

Conduși de vocea inconfundabilă a lui Robert Smith, The Cure au contribuit la modelarea rock-ului gotic cu albume precum „Pornography” (1982). Trupa a cunoscut ulterior succesul cu piese mult mai optimiste, inclusiv „Friday I’m in Love”. Ultimele lor albume au fost lansate în 2008 („4:13 Dream”) și anul trecut cu „Songs of a Lost World”.

Pe Instagram, bateristul trupei, Lol Tolhurst, a spus că este „foarte trist” la moartea lui Bamonte, adăugând: „Adio, Teddy”.

Perry Bamonte a fost și basistul trupei Love Amongst Ruin, care a lansat două albume de studio.