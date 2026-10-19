Personajul din Familia Simpson care a „vorbit” din nou, după o pauză de aproape un deceniu

Personajul Apu a „vorbit” din nou în serialul animat „The Simpsons” („Familia Simpson”), interpretat de un nou actor, după o absenţă de aproape un deceniu, survenită pe fundalul unor acuzaţii de promovare a stereotipurilor rasiale.

Apu Nahasapeemapetilon – acesta fiind numele complet al îndrăgitului personaj animat, care este un comerciant – a reapărut în episodul de duminică seară, intitulat „The Revengening”, în care vocea sa a fost asigurată de actorul Sunil Malhotra, născut în India şi crescut în Statele Unite, relatează luni BBC.

Acest personaj a mai putut fi văzut în oraşul fictiv Springfield, dar nu şi auzit, după episodul „The Serfsons”, difuzat în octombrie 2017, iar marea sa revenire a fost, din câte se pare, un secret bine păzit de producătorii serialului TV.

Sunil Malhotra a declarat într-un mesaj pe Instagram că acest moment reprezintă o recuperare a identităţii acestui personaj. „Este cu adevărat întoarcerea lui acasă”, a spus actorul, conform BBC, citat de Agerpres.

Personajul Apu, care face parte din acest longeviv serial TV de animaţie încă din 1990, a fost interpretat anterior de un actor alb, Hank Azaria, care adopta un accent indian foarte pronunţat.

Comicul americano-indian Hari Kondabolu a realizat în 2017 un documentar, intitulat „The Problem With Apu” („Problema cu Apu”), în care susţinea că acest personaj – un vânzător de origine sud-asiatică dintr-un magazin de cartier – se bazează pe stereotipuri rasiale.

În anul următor, un episod al serialului „The Simpsons” a abordat, pentru prima dată, controversele din jurul personajului indian, făcând aluzie la acuzaţiile aduse, însă unii dintre telespectatori au considerat că acea abordare a fost insuficientă.

Alţii au luat apărarea serialului, afirmând că toate personajele sale reprezintă, de fapt, stereotipuri.

Hank Azaria a anunţat pentru prima dată că urma să renunţe la acest rol în 2020, iar ulterior a declarat în cadrul podcastului „Armchair Expert”, realizat de Dax Shepherd: „O parte din mine simte că ar trebui să merg la fiecare persoană de origine indiană din această ţară şi să-mi cer scuze în persoană”.

Vocea personajului Manjula, soţia lui Apu, va fi asigurată de acum înainte de Janina Gavankar, care a jucat anterior în serialul „The Morning Show” produs de Apple TV şi care va prelua acest rol de la Jan Hooks şi Tress MacNeille.