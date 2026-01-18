Personificare a spiritului pur scoțian comandată de Familia Regală a României, în colecția MNAR

„Bonny Kilmeny” (1890 – 1910) este singura pictură din patrimoniul românesc semnată de scoțianul Robert Hope (1869 – 1936), ajungând în colecția Muzeului Național de Artă al României după ce a fost transferată la jumătatea anilor 1950 de la Ministerul Afacerilor Externe.

Documente edificatoare cu privire la proveniența ei sunt de negăsit, însă pe site-ul Muzeului de Artă din Edinburgh este specificat faptul că ea a fost comandată lui Hope de familia regală română. Cel mai probabil, de regina Maria (având în vedere și originile ei britanice), spune dr. Mălina Conțu, istoric şi teoretician de artă şi arhitectură, șefa secției Artă Europeană din MNAR.

