Peste 1.700 de turiști au dat în judecată Tui după ce s-au îmbolnăvit într-o populară destinație din Africa

Peste 1.700 de persoane s-au alăturat până acum unei acțiuni depuse în justiția britanică împotriva companiei de turism Tui, după ce s-au îmbolnăvit în timpul vacanțelor petrecute în Insulele Capului Verde, au declarat avocații reclamanților pentru BBC.

Avocații de la firma Irwin Mitchell, care coordonează acțiunea ce cere despăgubiri pentru vătămare corporală, spun că au fost contactați de persoane care s-au îmbolnăvit în țara africană și că unii dintre clienții lor au avut probleme cu doar două săptămâni în urmă.

Autoritățile sanitare din Marea Britanie au avertizat în februarie cetățenii britanici cu privire la călătoriile către arhipelagul din Africa de Vest, în urma unor raportări privind afecțiuni gastrointestinale. Avocații de la Irwin Mitchell afirmă că 8 turiști britanici ar fi murit în țara africană în ultimii ani.

Tui investighează acuzațiile și a declarat că este „profund îndurerată de relatările despre aceste pierderi tragice”, subliniind că sănătatea și siguranța clienților reprezintă prioritatea sa principală.

Compania a precizat că „nu are încă acces la raportul complet privind sănătatea din Capul Verde, care rămâne nepublicat”.

Avocații turiștilor care s-au îmbolnăvit spun că n-au mai văzut o asemenea situație

Jatinder Paul, unul dintre avocații de la Irwin Mitchell, a declarat pentru BBC: „În toți anii în care am desfășurat această activitate, nu am întâlnit un caz de asemenea amploare și, din păcate, cu atât de multe decese cauzate de aceste îmbolnăviri”.

„Noi continuăm toate acțiunile noastre împotriva Tui. Compania avea responsabilitatea de a le oferi clienților noștri pachete turistice care să nu le provoace îmbolnăviri. Din păcate, situația a fost exact opusă”, a subliniat el.

Firma de avocatură Irwin Mitchell a precizat că unii dintre clienții săi au raportat că au contractat afecțiuni gastrice provocate de bacterii precum E. coli, salmonella și shigella (cea care provoacă dizenteria), precum și infecții parazitare. Printre cei afectați s-au numărat și copii cu vârsta de doar șase luni.

În februarie, o investigație realizată de Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie a constatat că, începând din octombrie 2025, au fost raportate 112 cazuri de shigella și 43 de cazuri de salmonella asociate călătoriilor în Capul Verde.

Shigella și salmonella sunt infecții gastrointestinale care pot provoca diaree, crampe abdominale și febră.

O plajă din Boa Vista, Capul Verde, FOTO: Shoults / Alamy / Profimedia

Peste un milion de turiști au fost duși în Capul Verde în ultimii ani doar de Tui

Capul Verde, fostă colonie portugheză, este o destinație de vacanță populară datorită plajelor sale aurii și climei calde pe tot parcursul anului.

Din 2022, Tui a transportat peste un milion de turiști în Capul Verde.

Avocații spun că au strâns dovezi privind probleme existente în unele hoteluri din această țară. Imagini analizate de BBC arată ceea ce pare a fi mâncare insuficient preparată, bufete înconjurate de muște și mucegai în camere.

Anterior, avocații au declarat că șase britanici au murit după vacanțe în Capul Verde începând din ianuarie 2023, însă acum consideră că numărul deceselor a ajuns la opt.