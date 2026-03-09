Peste 100 de artiști, actori și scriitori, apel public către autorități legat de manuscrisele lui George Enescu

Mircea Cărtărescu, Norman Manea, Andrei Pleșu, Victor Rebengiuc și Radu Jude se numără printre cele peste 100 de personalități din cultură care au semnat o scrisoare publică prin care cer autorităților să intervină pentru protejarea manuscriselor lui George Enescu. Apelul vine după investigația publicată de „Cultura la dubă”, care a arătat că manuscrisele compozitorului sunt depozitate de mai mulți ani în containere, în condiții improprii.

Apelul public este adresat președintelui Nicușor Dan, premierului Ilie Bolojan și ministrului Culturii, András Demeter, iar semnatarii cer măsuri urgente pentru protejarea manuscriselor lui George Enescu.

Apelul a fost inițiat de dirijorul Gabriel Bebeșelea, istoricul Eugen Ciurtin și scriitorul Radu Vancu, care cer măsuri pentru ca bunurile de patrimoniu care i-au aparținut compozitorului să fie mutate din containerele în care sunt depozitate în prezent și păstrate în condiții de conservare.

Printre semnatarii scrisorii se află nume importante ale culturii române și internaționale, precum Vladimir Jurowski, Lawrence Foster, Norman Manea, Andrei Pleșu, Mircea Cărtărescu, Victor Rebengiuc, Andrei Șerban, Oana Pellea, Radu Jude, Corneliu Porumboiu, Ada Solomon sau Dan Perjovschi.

„Manuscrisele Enescu vor continua să se degradeze, atâta vreme cât sunt păstrate în containere în aer liber”

În textul apelului, semnatarii atrag atenția asupra riscului de degradare a documentelor, care au o vechime de aproximativ un secol și sunt extrem de fragile.

„Manuscrisele Enescu vor continua să se degradeze, atâta vreme cât sunt păstrate în containere în aer liber, la temperaturi extreme, fără nici o formă de control al umidității. Ele au acumulat o vechime de un secol. Sunt fragile și vulnerabile la toate aceste diferențe de temperatură, de umiditate, de luminozitate, în care sunt păstrate deja de aproape 5 ani – ceea ce, cu mare probabilitate, a început să le altereze”, se arată în scrisoarea deschisă.

Semnatarii cer trei măsuri principale:

mutarea manuscriselor și a celorlalte obiecte de patrimoniu din containere în spații adecvate de depozitare;

constituirea unei echipe de muzicologi români și străini care să verifice starea reală a manuscriselor, „pagină cu pagină”;

verificarea digitalizării integrale a acestor documente.

„Puține culturi își permit să-și trateze geniile cu ireverența, nepăsarea și disprețul cu care este tratat Enescu”, mai scriu autorii.

Manuscrisele lui Enescu, depozitate ani de zile în containere

Investigația publicată de platforma „Cultura la dubă” a arătat că manuscrisele lui George Enescu și alte bunuri de patrimoniu sunt depozitate de peste patru ani în containere, în condiții improprii, expuse la variații mari de temperatură și umiditate.

După publicarea materialului, jurnalista Alexandra Tănăsescu, autoarea investigației, a spus că a fost amenințată într-o convorbire telefonică de o persoană care s-a prezentat drept avocat și reprezentant al Ministerului Culturii, fiind întrebată inclusiv despre sursele folosite și amenințată cu o plângere penală.

În urma dezvăluirilor, ministrul Culturii, András Demeter, a anunțat trimiterea Corpului de Control la Muzeul Național „George Enescu”, pentru a verifica modul în care sunt păstrate bunurile de patrimoniu în timpul lucrărilor de restaurare.

Potrivit Ministerului Culturii, în urma primelor verificări nu au fost identificate „situații de distrugere a bunurilor culturale mobile clasate în categoria Fond sau Tezaur”.