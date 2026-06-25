Peste 100 de conturi false pe Facebook cu laude pentru Sebastian Ghiță: „Un lider adevărat”

În doar două zile, 105 conturi false au lăsat 160 de comentarii la două postări făcute de Sebastian Ghiță pe pagina sa de Facebook. Tiparul arată o acțiune coordonată, scrie publicația independentă Public Record.

Cele mai multe dintre profiluri au fotografii furate, transmit mesaje aproape identice și au fost create în perioade apropiate de timp.

„Susținem cu toții”

Lucas Roșu, un nume românesc, i-a lăsat pe 21 iunie un comentariu lui Sebastian Ghiță: „Bravo Ghiță, ești un lider adevărat!”. Fotografia sa de profil îl arată, însă, pe Kaden Hammond, un creator de conținut urmărit pe TikTok de peste un milion de persoane.

Și Lucian Tudosan i-a lăsat fostului deputat un comentariu, la aceeași postare: „Ghiță spune tot ce știe! Susținem cu toții!”. În fotografia sa profil este Attila Toth, un influencer de fitness.

Comentariile sunt lăsate la o postare făcută de Sebastian Ghiță pe Facebook, în care lansează acuzații la adresa jurnalistului HotNews, Cătălin Tolontan.

Povestea se repetă și la o postare despre Serviciul de Telecomunicații Speciale. Nicholas Duren a comentat că „Ghiță știe ce zice despre zona IT”. Fotografia lui Duren este furată de la un designer din SUA.

Un comentariu nou la 20 de secunde

Cele trei conturi sunt doar o parte dintr-o rețea de 105 profiluri false cu comportament coordonat, care au lăsat 160 de comentarii în două zile, la două postări făcute de Sebastian Ghiță, scrie Public Record.

Comentariile au apărut în rafale. La prima postare, începând cu ora 17:40, s-au publicat opt comentarii în trei minute. La a doua postare, au apărut nouă comentarii tot în trei minute. Trei ore mai târziu, un nou val de zece comentarii în același interval – înseamnă un comentariu nou la fiecare douăzeci de secunde.

Comentariile urmează tipare repetitive. Unele îl laudă direct, cu mesaje precum „Bravo Ghiță, ești un lider adevărat!”, „Bravo Ghiță! Ești cel mai tare!” sau „Ghiță e omul care spune ce trebuie!”. Altele îl prezintă drept o sursă credibilă de informații: „Ghiță spune adevărul și punct”, „Ghiță ne spune adevărul, restul e propaganda”.

Conturile au fost făcute în perioade apropiate ca timp. 38 au fost înregistrate din 5 până în 8 iunie 2026, cu aproape două săptămâni înainte de postările lui Ghiță. Între 25 aprilie şi 3 mai anul trecut au fost create alte 62 de conturi. Trei conturi sunt mai vechi, din 2019, 2021 sau 2024 şi alte două au fost șterse de pe platformă.

Numele lui Sebastian Ghiță apare într-o scurgere de informații, invocat de un agent rus



Numele fostului politician român apare la capitolul dedicat Republicii Moldova. Sarcinile gândite pentru el implicau televiziunea pe care o controlează, RomâniaTV, și aveau ca scop denigrarea președintei Maia Sandu, despre care Ghiță să susțină că a vrut să-l cumpere, arată platforma armeană de investigații „Fact Investigation Platform” (FIP).

Ghiță este invocat de un agent al Kremlinului într-o corespondență cu un superior al său, dar nu apar informații referitoare la implicarea efectivă a sa.

Sebastian Ghiță a respins afirmațiile despre el într-o postare făcută pe Facebook. „Resping toate aceste afirmații false despre legaturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Sorosiști (numele agenților de informații nu se transmit în clar). Minciunile și inventiile forțate de presa Sorosistă sunt inutile”, a scris Ghiță.

Sebastian Ghiță se află de aproape 10 ani în Serbia, unde a obținut azil politic după ce extrădarea sa a fost respinsă. În România, majoritatea dosarelor sale de corupție au fost clasate sau s-au prescris.