Peste 12,5 miliarde de euro au ieșit din rezervele BNR în luna mai. „Cursul nu mai putea fi păstrat”, a admis Guvernatorul

Ieşirile de valută din rezerva pe care o administrează Banca Națională au fost de 12,58 miliarde de euro, adică 20% din rezerva de la acea vreme, potrivit datelor transmise luni de către Banca Centrală. Nu toți s-au dus pentru a controla deprecierea leului, dar o bună parte din ei, da.

Chiar și Guvernatorul Isărescu a admis că nu mai putea fi ținut un curs mai mic de 5 lei pentru un euro. Ieri, rezervele valutare de la BNR erau de 55,6 miliarde de euro față de 62,41 miliarde cu doar o lună înainte

Banca Națională a intervenit în ziua de după primul turul al alegerilor prezidențiale „cu sume mari, chiar foarte mari”, după cum le caracterizează numărul 1 din BNR.

La BNR s-a creat o celulă de criză

„În aceste condiții, a adăugat el, cursul de sub 5 lei era imposibil de apărat, nu numai datorită pierderii de rezervă, cum spuneți dumneavoastră. Deși noi nu pierdem din rezervă. Schimbăm o parte din rezervă cu lei, vindem valută și cumpărăm lei de pe piață. Și, pe lângă curs, BNR mai trebuie să gestioneze și probleme de finanțare sau cele legate de cheltuielile publice și de plățile din economie”, a spus Isărescu.

La BNR s-a creat atunci o celulă de criză. „A venit ministrul de Finanțe aici, am discutat și s-au găsit soluții. S-a limitat o depreciere mai mare a cursului. În situații din astea, peste ieșirea de capital se așează și capitaluri speculative. Dar noi am asigurat și lichiditatea în piață pentru a se face plățile bugetare, pentru că erau și sume mari de plăți de pensii în acea perioadă. Oricum, cursul nu putea să mai fie păstrat”, crede șeful Băncii Centrale.

„Cred că ar fi dat mult mai rău ca el să se fi rupt chiar în pragul turului al doilea și mai ales între timp să apară dificultăți și în ceea ce privește onorarea unor plăți publice”, a adăugat guvernatorul BNR.

Reamintim că, în premieră, Banca Națională a României a anunțat marți, 6 mai, un curs de 5,03 lei pentru un euro.Ulterior leul s-a depreciat câteva zile la rând, după care a revenit în proximitatea pragului de 5 lei/euro.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 9.698 milioane euro.

Bancherii comerciali se așteptau la reacții emoționale

„Ne-am așteptat ca rezultatul alegerilor, care a fost cumva surprinzător, va genera emoție în piață. Și când se generează emoție și anxietate, oamenii încep să convertească leii în euro. Am văzut și în crizele precedente și când a izbucnit războiul din Ucraina și în criza din 2009 …Dar nu este un fenomen nou, nu este un fenomen unic pentru români. Sigur, toți avem această tendință de a ne duce imediat către o zonă de siguranță care este euro, mai ales în perioade de incertitudine mai mare decât de obicei” a spus luni CEO-ul ING Bank, Mihaela Bitu.



În trecut se retrăgeau și sume mai mari de cash, n-am văzut fenomenul acesta acum. Deci în afară de de creșterile într-adevăr semnificative de schimburi valutare, nu am observat creșteri semnificative de retrageri în numerar, iar acum situația este stabilă, ne-am întors la normal, a mai adăugat CEO-ul ING la ZF Bankers Sumitt.

Alte bănci au micșorat costul convertirii leilor în euro, cum a fost cazul BCR.

„ Noi am noi acea perioadă, am scăzut costul cursului valutar tocmai pentru a susține nu neapărat pe cei care retrăgeau valută, ci pe cei care aveau de plătit rate în în euro “și întorcându-mă la viitor și la volatilitatea posibilă sau imposibilă economic. Depind mulți de, depinde de mulți factori, dar aș vrea să trag o concluzie, pentru că am discutat foarte mult astăzi. Consider că România educată, o Românie digitală și o Românie antreprenorială în mod sustenabil va face față oricărei volatilități de piață, iar sistemul bancar, din punctul meu de vedere, a devenit o ancoră și nu doar un turn de control. Deci cred că împreună putem face față oricărei volatilități.”, a spus Dana Dima, Vicepreşedinte Executiv Retail şi Private Banking, Membru al Comitetului Executiv al BCR.