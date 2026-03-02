Peste 14.000 de cetățeni români sunt blocați în Emiratele Arabe Unite. Țoiu: „Discutăm cu companiile aeriene inclusiv deschiderea unor linii”

Ministra Afacerilor Externe Oana Țoiu a declarat, luni, într-o conferință de presă, că nu există români răniți în atacurile din Iran, dar un număr însemnat este blocat în mai multe state din regiune ca urmare a închiderii spațiului aerian. Ea a subliniat nevoia ca românii din Orientul Mijlociu să se înregistreze la misiunile diplomatice și a anunțat un canal de WhatsApp pentru ca aceștia să primească informații.

„Până la acest moment nu avem informații despre cetățeni români răniți. Recunoaștem nivelul crescut de anxietate și îngrijorare, este justificat. Situația în regiune escaladează, dar continuăm comunicarea la nivelul autorităților din România, operatorilor de turism și liniilor aeriene, pentru asistența care este necesară. Menținem recomandările de a urmări informațiile oficiale și ale autorităților din țara în care se află cetățenii României”, a declarat șefa MAE.

Ea a informat și că a avut o conversație cu ministrul de Externe din Emiratele Arabe Unite, „menită să arate solidaritatea României la atacurile nejustificate asupra Emiratelor”.

Țoiu a informat că este vorba despre 14.000 de români care se află acum în Emiratele Arabe Unite, „un număr relativ mic” fiind într-o situație de „urgență extremă”.

„Cei 14.000 de români din Emiratele Arabe Unite sunt în acest moment în siguranță, dar suntem convinși că numărul celor care vor să părăsească teritoriul e mai mare decât cei înscriși acum la serviciile consulare. Discutăm cu companiile aeriene inclusiv deschiderea unor linii aeriene”, a spus ea.

„În această perioadă încercăm să avem și conversații individuale, însă este imposibil să avem discuții individuale”. Din acest motiv, Oana Țoiu a informat că românii din Orientul Mijlociu vor avea la dispoziție un canal de WhatsApp care va prelua informații de la MAE și de la misiunile diplomatice.

Ce spune despre un atac al Iranului în Europa

Ministra Afacerilor Externe a transmis și că, la nivelul Uniunii Europene a fost activată intervenția europeană civilă – când un stat membru poate trimite o aeronavă, în măsura în care este posibil și există locuri disponibile, poate prelua cetățeni și din alte state europene.

„În acest moment, din datele pe care le avem, duc la o analiză care implică improbabilitatea ca acest conflict să se termine pe parcursul acestei zilei, mâine, acestor săptămâni. Este posibil ca în unele țări să fie deschise unele culoare de zbor, dar acest lucru nu este sigur”, a mai declarat ministra.

Ministra a răspuns și informațiilor din spațiul public potrivit cărora Iranul ar putea ataca Europa.

„Informațiile din spațiul public care vizau atacul Iranului asupra Europei nu sunt informații pe care să le confirmăm. În momentul în care vom avea, dacă vom avea, informații despre un risc ridicat, îl vom comunica noi. Nu e cazul să se încreadă într-un atac al Iranului asupra Continentului. În acest moment nu avem informații credibile care să implice acest tip de risc”, a răspuns șefa MAE.

Care va fi rolul României în democratizarea Iranului

Întrebată de HotNews care va fi rolul României în procesul de democratizare a Iranului, după ce cancelarul Germaniei a cerut partenerilor americani și europeni să reînceapă planificarea pentru viitorul Iranului și regiunii, Țoiu a explicat că România este alături de poporul iranian, dar nu poate oferi informații concrete despre acțiunile României pentru că acum prioritatea este situația românilor din regiune.

„Susținem dreptul poporului iranian de a avea libertatea care să le permită alegerea viitorului pe care îl doresc. Am condamnat de la început arestarea protestatarilor și susținem tranziția spre un moment în care poporul iranian să își poată alege viitorul. Cum se va întâmpla asta și ce rol va avea România, sunt întrebări legitime, însă vom putea răspunde la ele după ce se finalizează această criză în care principala noastră prioritate este siguranța cetățenilor români”, a răspuns ministra.