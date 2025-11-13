Peste 145.000 de mașini sunt în trafic în București la ora de vârf / Dintre acestea, mare parte sunt din afara Capitalei

În București, doar o mică parte dintre mașinile înmatriculate se află în trafic, la oră de vârf. Multe dintre acestea vin din Ilfov, făcând naveta, sau se află în tranzit din alte zone, potrivit datelor transmise de Primăria Capitalei, la solicitarea HotNews. Câte dintre mașinile înmatriculate în București sunt autoturisme, câte sunt deținute de persoane fizice și câte se află în trafic la orele de vârf?

„În ultimii zece ani, numărul maşinilor înmatriculate în Bucureşti a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane de autovehicule. La acestea se adaugă, zilnic, aproximativ 300.000 de maşini din judeţele vecine. Oraşul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum”, a declarat, recent, Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei.

Doar jumătate dintre vehicule sunt deținute de persoane fizice

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Capitalei, la solicitarea HotNews, doar jumătate dintre aceste vehicule sunt autoturisme deținute de către persoane fizice. Informațiile Primăriei Capitalei se bazează pe datele furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DRPCIV) și utilizate în procesul de actualizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) București-Ilfov.

Parcul auto al Capitalei însuma peste 1,6 milioane vehicule rutiere în total, la data de 31 decembrie 2024, arată datele DRPCIV transmise de Primăria Capitalei, la solicitarea HotNews.

Dintre acestea, 1,3 milioane, circa 80%, sunt autoturisme. Restul sunt vehicule de marfă, transport public etc.

Din numărul total de vehicule, 915.000, circa 55%, sunt deținute de persoane fizice. Restul sunt deținute de firme, instituții și organizații.

Apoi dintre autoturisme, 825 mii, adică circa 62%, sunt în proprietatea persoanelor fizice.

În Ilfov, erau înmatriculate 278.000 vehicule, ceea ce ridică parcul auto regional (București + Ilfov) la peste 1,9 milioane de vehicule, se mai arată în datele transmise de Primărie.

Doar 7% din autoturismele înmatriculate în București se află în trafic, la ora de vârf

Conform Planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD) pentru regiunea Bucureşti – Ilfov, numărul total de autoturisme aflate simultan în circulație la orele de vârf în București este de circa 145.000.

Însă, dintre acestea doar 66% sunt autoturisme din București, adică 96.000. Restul sunt în tranzit sau fac naveta.

Estimativ, asta înseamnă că doar 7% din numărul total al autoturismelor înmatriculate în București, de 1,3 milioane, sunt în trafic la la cea mai aglomerată oră.

La cele peste 96.000 de autoturisme din București, aflate în trafic la oră de vârf, se adaugă încă peste 29.000 de autoturisme provenite din Ilfov și peste 18.000 din traficul extern.

În afară de autoturisme, se mai află în trafic, la oră de vârf, peste 9.000 vehicule grele de marfă şi peste 15.000 vehicule ușoare de marfă, atât din Bucureşti cât şi din Ilfov sau alte judeţe.

Numărul de autoturisme din trafic va creşte cu 25% până în 2030

Modelul de trafic PMUD arată o creștere semnificativă prognozată până în 2030 a numărului de vehicule. Este estimată o creştere a traficului de autoturisme în ora de vârf la 182.000 de autoturisme (+25%), din Bucureşti, Ilfov şi traficul extern.

Pentru a reduce traficul la orele de vârf, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a propus interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între orele 07:00–10:00 şi 16:00–19:00

Primarul interimar crede că această măsură va duce la reducerea cu peste 150.000 de vehicule, „permiţând un flux mai fluent pentru transportul public şi pentru deplasările esenţiale ale cetăţenilor”.

Cât de mult este folosit transportul public

Potrivit datelor PMUD, sunt înregistrate zilnic circa 2 milioane de călătorii cu transportul public, în zona Bucureşti – Ilfov. Dintre acestea, aproape 1,5 milioane de călătorii sunt doar în interiorul Bucureştiului, iar restul de 500.000 din şi spre Ilfov.

Pentru 2030 este estimată o creştere la peste 3,1 milioane a numărului de călătorii cu transportul public, în Bucureşti – Ilfov. Dintre acestea, peste 1,8 milioane de călătorii vor fi doar în interiorul Bucureştiului, iar aproape 1,3 milioane călătorii din şi spre Ilfov.