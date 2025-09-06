Peste 150 de persoane care au sfidat interzicerea unei grupări pro-Palestina au fost arestate în Londra

Mai multe persoane care susțin gruparea interzisă Palestine Action au fost arestate la Londra. Sursă foto: Jeff Moore, PA Images / Alamy / Profimedia

Peste 150 de persoane au fost arestate sâmbătă în cadrul celei mai mari manifestații organizate până în prezent împotriva interzicerii organizației Palestine Action, catalogată organizație teroristă, scriu The Guardian și Reuters.

Defend Our Juries, organizatorul manifestațiilor, a declarat că sâmbătă, în Piața Parlamentului din Londra, au fost 1.500 de persoane care au participat la o nouă acțiune de protest împotriva interdicției.

Marea Britanie a interzis Palestine Action în iulie, în temeiul legislației antiteroriste, după ce unii dintre membrii săi au pătruns într-o bază a Forțelor Aeriene Regale și au avariat avioane militare.

Grupul, care a vizat și companii de apărare din Marea Britanie cu legături cu Israelul, acuză guvernul britanic de complicitate la ceea ce consideră a fi crime de război comise de Israel în Gaza.

Poliția a arestat sute de susținători ai grpului Palestine Action în ultimele săptămâni în temeiul legislației antiteroriste, inclusiv peste 500 într-o singură zi luna trecută, mulți dintre ei având peste 60 de ani.

Sâmbătă, sute de demonstranți s-au adunat în apropierea parlamentului din centrul Londrei pentru a protesta împotriva interdicției, mulți dintre ei ținând pancarte pe care scria: „Mă opun genocidului. Susțin Palestine Action”.

Many protestors are "going floppy" to not assist the police in enforcing an unjust law.



Despite claiming the police had the capacity to arrest everyone, they've only managed to detain a small fraction of the more than 1000 protestors.



The ban is unworkable. It must be lifted. pic.twitter.com/66q7oxrwUF — Defend Our Juries (@DefendourJuries) September 6, 2025

Poliția Metropolitană din Londra a declarat că aproximativ 150 de persoane au fost reținute pentru o serie de infracțiuni, inclusiv agresiune asupra polițiștilor și susținerea unei organizații interzise.

Poliția a susținut că ofițerii care au intervenit „au fost supuși unui nivel excepțional de abuzuri”, fiind loviți cu pumnii sau picioarele, au fost scuipați sau înjurați.

Officers policing the Defend Our Juries protest in Parliament Square have been subjected to an exceptional level of abuse including punches, kicks, spitting and objects being thrown, in addition to verbal abuse.



Any assaults against officers will not be tolerated and arrests… — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 6, 2025

Organizația Defend Our Juries a răspuns la afirmația poliției, spunând că ofițerii „au agresat violent protestatarii pașnici, inclusiv persoanele în vârstă, pentru a încerca să aresteze peste 1.000 de persoane pentru că țineau pancarte de carton” și a distribuit un videoclip în care se vede cum ofițerii împing oamenii la pământ.

The reality: Met police violently assault peaceful protestors including the elderly, in order to try and arrest over a thousand people for holding cardboard signs.



So far, the police have only managed to arrest a small fraction of the nearly 1500 sign holders. https://t.co/R0eS53EFVP pic.twitter.com/z676sQiEfo — Defend Our Juries (@DefendourJuries) September 6, 2025

Interdicția pentru Palestine Action plasează grupul alături de Al-Qaeda și ISIS și face ca sprijinirea sau apartenența la organizație să fie o infracțiune, pedepsită cu până la 14 ani de închisoare.

Poliția a avertizat înainte de demonstrația de sâmbătă că orice persoană care va manifesta sprijin pentru grup va fi arestată.

BREAKING: Reverend Sue Parfitt, 83, was just arrested under the Terrorism Act again, for a sign which said "I oppose genocide. I support Palestine Action"



Early this week she said: "Palestine Action are not a terrorist organisation. They damaged weapons used on Palestinians." pic.twitter.com/VozpvAgaB0 — Defend Our Juries (@DefendourJuries) September 6, 2025

Grupurile pentru drepturile omului au criticat decizia Marii Britanii de a interzice grupul ca fiind disproporționată și spun că aceasta limitează libertatea de exprimare a protestatarilor pașnici.

Guvernul britanic a acuzat Palestine Action că a provocat daune în valoare de milioane de lire sterline și spune că interdicția nu împiedică alte proteste pro-palestiniene.

Peste 100 de persoane au fost acuzate că au arătat sprijin pentru grup în ultimele săptămâni.