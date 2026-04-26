Peste 20 de călugări budiști, opriți și arestați pe un aeroport din Sri Lanka după ce s-a descoperit ce ascunseseră în bagaje

Douăzeci și doi de călugări din Sri Lanka au fost arestați duminică pe aeroportul internațional de lângă Colombo, la întoarcerea din Thailanda, după ce s-a descoperit că transportau 110 kilograme dintr-un tip de canabis puternic, potrivit autorităților citate de AFP.

Grupul, care se întorcea în Sri Lanka după o vacanță de patru zile în capitala thailandeză, ascunsese în bagaje Kush — o varietate puternică de canabis de origine vegetală, a declarat un purtător de cuvânt al vămilor din Sri Lanka.

„Fiecare transporta aproximativ cinci kilograme de stupefiante ascunse în pereții falși ai bagajelor lor”, a afirmat purtătorul de cuvânt, adăugând că călugării au fost predați poliției.

Aceștia urmează să fie aduși în fața unui judecător mai târziu în cursul zilei de duminică.

Călugării sunt în majoritate tineri studenți proveniți din temple din toată Sri Lanka, iar vacanța lor a fost sponsorizată de un om de afaceri.

Oficialii vamali au declarat că aceasta este cea mai mare captură de Kush realizată vreodată în principalul aeroport internațional al acestei țări din Asia de Sud.

Anul trecut, o britanică în vârstă de 21 de ani a fost arestată cu 46 de kilograme de droguri în același aeroport. Și ea călătorise de la Bangkok la Colombo.

Autoritățile din Sri Lanka au efectuat, de asemenea, în ultimii ani, mai multe confiscări de transporturi mari de heroină și alte stupefiante introduse ilegal la bordul unor mici ambarcațiuni de pescuit.

