Peste 30 de litri de sânge, colectați în cadrul unei acțiuni de donare la Spitalul Medicover Pipera

Donarea de sânge este una dintre cele mai simple modalități prin care putem ajuta concret o persoană aflată într-o situație critică. Sângele donat este vital pentru pacienții care trec prin intervenții chirurgicale, accidente, hemoragii severe sau tratamente complexe. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, o singură donare poate ajuta până la trei pacienți și poate face, uneori, diferența dintre viață și moarte.

Pornind de la importanța accesului la sânge și produse sanguine pentru pacienții aflați în situații medicale grave, Spitalul Medicover Pipera, împreună cu Centrul de Transfuzie Sanguină București, a organizat ieri o acțiune de donare de sânge.

La eveniment au participat peste 70 de persoane, atât membri ai echipei spitalului, cât și angajați ai companiilor din zona Pipera.

Sub mesajul „N-ai nevoie de superputeri ca să salvezi. E suficient să-ți sufleci mâneca”, în cadrul acțiunii au fost colectați peste 30 de litri de sânge. Sângele donat intră în circuitul transfuzional și contribuie la asigurarea necesarului de sânge și produse sanguine, putând susține tratamentul pacienților care au nevoie de transfuzii în diferite situații medicale.

„În activitatea medicală vedem cât de important este accesul rapid la sânge pentru pacienții aflați în situații grave. De aceea, ne-am dorit să organizăm această acțiune la Spitalul Medicover Pipera și să încurajăm cât mai mulți oameni să se alăture unui gest care poate salva vieți și poate susține comunitatea. Este prima acțiune de acest tip organizată de spital în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București și ne dorim să continuăm astfel de inițiative”, a declarat Dr. Simona Gentimir, Manager Spital Medicover Pipera.

Evenimentul a fost susținut de Brutãria – Cofetãria Artizanalã Caramel și Cooperativa Rodagria, în calitate de parteneri ai acțiunii.

De trei ani, Spitalul Medicover Pipera oferă pacienților acces la servicii medicale integrate, reunind numeroase specialități medicale și chirurgicale, servicii de imagistică, centre dedicate unor patologii complexe și servicii de urgență pentru adulți. Prin echipe multidisciplinare și dezvoltarea constantă a serviciilor medicale, spitalul asigură pacienților acces la evaluare, diagnostic și tratament în cadrul aceluiași ecosistem medical.

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Articol susținut de Medicover