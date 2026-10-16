Peste 350.000 de doze de vaccin antigripal intră în farmaciile din România. Numărul mai crește până la finalul lunii

Ministerul Sănătăţii informează că a doua tranşă de livrări pentru vaccinul antigripal injectabil va începe în cursul săptămânii viitoare, când vor fi distribuite în ţară peste 350.000 de doze, scrie Agerpres.

„Cantităţile de vaccinuri injectabile (Vaxigrip şi Influvac), livrate în septembrie, au fost consumate în cea mai mare parte. În prezent, mai există stocuri limitate în unele farmacii din ţară, însumând aproximativ 45.000 de doze din ambele produse, conform raportărilor de ieri (joi – n.r.). Menţionăm că farmaciile se aprovizionează direct de la furnizori, urmând circuitul obişnuit al oricărui medicament. Pentru a asigura continuitatea campaniei de imunizare, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) a derulat toate procedurile necesare împreună cu cei trei producători. Astfel, a doua tranşă de livrări va începe în cursul săptămânii viitoare, când vor fi distribuite la nivelul întregii ţări peste 350.000 de doze dintr-unul dintre vaccinurile injectabile, urmate de alte 250.000 de doze din celălalt produs, ce vor deveni disponibile până la finalul lunii octombrie”, a precizat Ministerul Sănătăţii.

Patru vaccinuri autorizate

Conform informaţiilor furnizate de ANMDMR, pentru sezonul 2026-2027, în România sunt autorizate şi prezente pe piaţă 4 vaccinuri destinate prevenirii gripei sezoniere. Primele cantităţi din toate aceste produse au fost distribuite la nivel naţional în a doua jumătate a lunii septembrie. În prezent, vaccinul cu administrare intranazală destinat copiilor şi adolescenţilor (Fluenz), precum şi vaccinul destinat imunizării persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani (Efluelda), sunt disponibile în stocuri suficiente atât în farmacii, cât şi la distribuitorii de medicamente.

Vaccinurile sunt medicamente cu cerinţe speciale de producţie şi control al calităţii, iar alocările pe ţări se stabilesc în avans. Pentru actualul sezon, României i-au fost alocate cantităţi superioare celor utilizate anul trecut, garantând astfel posibilitatea de vaccinare pentru toţi cei care doresc să se protejeze.

Conform raportărilor centralizate, până la data de 11 octombrie s-au vaccinat deja 256.000 de persoane.