Peste 400 de firme românești vor primi consultanță pentru inovare, prin 5 huburi finanțate cu 10 milioane EUR din fonduri europene

Peste 400 de firme românești vor beneficia de servicii de consultanță pentru inovare, în cadrul a 5 huburi care vor primi fonduri europene în valoare de 10 milioane de euro potrivit unui proiect de ghid de finanțare scos oficial în consultare publică.

Vorbim despre Acțiunea 2.4 Digitalizarea IMM-urilor realizată prin Hub-uri de Inovare Digitală Europene din România (EDIH), un apel de proiecte necompetitiv, finanțat din Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene a scos, recent, în consultare publică proiectul de ghid al solicitantului pentru această finanțare europeană.

Fonduri europene – România, Foto: © Tanyashir | Dreamstime.com