Peste 500.000 de palestinieni și-au pierdut locurile de muncă și au suferit pierderi de 9 miliarde de dolari de la începutul războiului

O imagine cu ruinele clădirilor după încetarea focului, în timp ce viața de zi cu zi continuă în Khan Yunis, Gaza, pe 18 octombrie 2025. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Peste o jumătate de milion de palestinieni și-au pierdut mijloacele de trai în Cisiordania și Gaza de la începutul războiului israelian în octombrie 2023, potrivit unui comunicat al sindicatelor, citat de publicația Yeni Șafak. Federația Generală Palestiniană a Sindicatelor raportează pierderi financiare care depășesc 9 miliarde de dolari și rate ale șomajului fără precedent, dând vina pe blocadele, închiderile și raidurile israeliene.

Rate ale șomajului fără precedent

Datele relevă niveluri devastatoare ale șomajului, care depășesc 50% în Cisiordania și ajung la peste 84% în Fâșia Gaza. Sindicatul a declarat că politicile israeliene din ultimii doi ani constituie „o crimă gravă” împotriva lucrătorilor palestinieni, subminând dreptul lor la muncă și la o viață demnă. Prăbușirea a afectat sectoare cheie, inclusiv agricultura, construcțiile și serviciile.

Cost financiar și uman masiv

Pierderile financiare cumulate pentru lucrătorii palestinieni au depășit 9 miliarde de dolari, provenind din incapacitatea lor de a ajunge la locurile de muncă și din distrugerea infrastructurii economice locale. Costul uman este, de asemenea, sever, sindicatul raportând că 44 de lucrători au fost uciși, sute răniți și peste 34.000 de persoane reținute de armata israeliană de la începutul războiului. Federația consideră guvernul israelian pe deplin responsabil pentru aceste pierderi și decese.

Încălcări ale convențiilor internaționale

Declarația subdicală acuză autoritățile israeliene de încălcarea flagrantă a convențiilor internaționale ale muncii și a Convențiilor de la Geneva, invocând crime la punctele de control militare și atacuri ale coloniștilor împotriva muncitorilor care încercau doar să-și întrețină familiile. Campania militară israeliană din Gaza a dus la peste 70.700 de decese palestiniene și 170.000 de răniți din octombrie 2023, cu victime suplimentare în Cisiordania.