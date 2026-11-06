Peste 7.700 de adolescenți au permis de conducere. Cum îl obțin la 16 ani, cât costă mașinile și ce le recomandă părinților Poliția

În România, adolescenții pot obține permisul de conducere de la 16 ani. Pot conduce însă doar un anumit tip de mașină, iar asta după ce fac cursuri la o școală de șoferi și susțin un examen practic și unul teoretic. Acordul părinților este obligatoriu. Potrivit datelor pe care ni le-a transmis Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, în România există în acest moment 7.755 de posesori de permis de conducere cu vârsta sub 18 ani.

Pentru mulți adolescenți, împlinirea vârstei de 16 ani înseamnă mai multă independență. Unii își doresc să se deplaseze singuri la școală, la antrenamente sau la activitățile pe care le au după cursuri, fără să mai depindă de programul părinților ori de mijloacele de transport în comun.

Legislația din România le permite să devină conducători auto înainte de majorat, dar numai pentru anumite categorii de vehicule. Deși în limbajul obișnuit se vorbește despre „permisul auto la 16 ani”, acesta nu este echivalentul permisului de categoria B, care permite conducerea autoturismelor obișnuite. Există diferențe importante între vehiculele pe care le poate conduce un adolescent și cele pentru care trebuie să aștepte până la 18 ani.

Ce permis de conducere poți obține la 16 ani în România

Legislația rutieră permite obținerea permisului de conducere începând cu vârsta de 16 ani pentru trei categorii: AM, A1 și B1. Fiecare dintre acestea oferă dreptul de a conduce anumite tipuri de vehicule.

Categoria AM: scutere și mopede care nu depășesc 45 km/h

Permisul categoria AM permite conducerea mopedelor a căror viteză maximă constructivă este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h. În această categorie intră, de exemplu, anumite scutere de capacitate mică și mopede electrice omologate corespunzător.

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