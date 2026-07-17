Peste 800 de incendii ard in Canada, iar fumul a învăluit statele din nord-estul SUA. „Vor exista consecințe majore”

În prezent, în Canada ard 858 de incendii, inclusiv 30 de incendii noi care au izbucnit joi, potrivit Sistemului canadian de informații privind incendiile forestiere. Marea majoritate a acestora sunt scăpate de sub control, scrie BBC.

Peste 800 de incendii de pădure fac ravagii în toată Canada, iar alertele privind calitatea aerului se extind acum spre sud, în mai multe state ale SUA, învăluite de fumul generat de arderea vegetației.

Un strat dens de fum a acoperit orizontul de la Detroit și Toronto până la New York și în toată regiunea New England, declanșând alerte privind calitatea „periculoasă” a aerului în mare parte a regiunii.

Multe evenimente în aer liber au fost anulate, iar autoritățile au îndemnat populația să rămână în interior, subliniind consecințele periculoase pentru sănătate ale inhalării fumului.

În Canada, un incendiu din nordul provinciei Ontario a forțat locuitorii din comunitățile locale să se evacueze.

New York, învăluit în fumul generat de incendiile din Canada. FOTO: Andrea Renault/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia



Au fost emise alerte privind calitatea periculoasă a aerului în orașe precum Chicago și Grand Rapids din Michigan, Pittsburgh din Pennsylvania și Toledo din Ohio, potrivit programului Indicelui de Calitate a Aerului din SUA.

Joi au fost anulate numeroase activități în aer liber, inclusiv evenimente din cadrul taberelor de vară pentru copii, iar plajele de pe malul lacurilor au fost închise. Un concert în aer liber al formației rock The Black Keys a fost reprogramat în Chicago din cauza calității periculoase a aerului.

În prezent, în Canada ard 858 de incendii, inclusiv 30 de incendii noi care au izbucnit joi, potrivit Sistemului canadian de informații privind incendiile forestiere. Marea majoritate a acestora sunt scăpate de sub control.

Seria extinsă de incendii care afectează zonele din nord-vestul provinciei Ontario este responsabilă pentru apariția unor coloane dense de fum și pentru calitatea precară a aerului în Thunder Bay și Toronto, iar concentrațiile mai scăzute de fum din straturile superioare ale atmosferei se îndreaptă spre Marile Lacuri și deasupra orașului New York.

„Ne aflăm într-o situație foarte gravă din punct de vedere al sănătății în acest moment”, a declarat joi guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, într-un comunicat. Ea a menționat că fumul dens „acoperă” o mare parte a statului, fiind „dăunător pentru sănătate” în multe zone.

„Vor exista consecințe majore”, a spus ea.

În regiunile vestice ale statului New York, calitatea aerului joi este considerată „foarte dăunătoare pentru sănătate”, în timp ce în zona metropolitană a orașului New York calitatea aerului este „dăunătoare pentru sănătate”. Mulți locuitori ai orașului – cel mai populat din SUA – purtau joi măști care le acopereau gura și nasul, în speranța de a se proteja.

Fum la New York, generat de incendiile din Canada. FOTO: Yuki Iwamura / AP / Profimedia

New York a extins planurile de urgență privind canicula și a activat protocoalele de urgență privind calitatea aerului – punând la dispoziție sute de centre de răcorire și măști KN95 în întregul oraș.

În Ontario, în următoarele câteva zile vor avea loc furtuni destul de răspândite, dar este posibil ca precipitațiile să nu fie suficiente pentru a aduce o schimbare semnificativă.

Vânturile din nord-vest vor continua să împingă fumul către statele din nordul SUA și pe parcursul weekendului, ceea ce stârnește îngrijorări că fumul ar putea ajunge în New Jersey, unde urmează să aibă loc duminică finala Cupei Mondiale.

O schimbare a direcției vântului începând de luni înseamnă că fumul ar putea să fie deviat spre Quebec, ceea ce va duce la o îmbunătățire a calității aerului mai la sud, în SUA.

Calitatea aerului în orașul Detroit, din Midwest, este în prezent cea mai proastă din lume, a declarat IQAir, o organizație elvețiană de monitorizare a calității aerului, urmată de Minneapolis, Chicago și Toronto.

Legiuitorii republicani din statul Michigan au redactat o scrisoare deschisă adresată prim-ministrului canadian Mark Carney, în care solicită o gestionare mai eficientă a incendiilor forestiere din țară, exprimându-și frustrarea pentru al treilea an consecutiv.

„A trecut un an, sezonul a revenit, iar nimic nu s-a schimbat, cu excepția faptului că răbdarea noastră s-a epuizat”, se menționează în scrisoarea semnată de patru reprezentanți ai Camerei de Stat.

Pete Hoekstra, ambasadorul SUA în Canada, a adoptat un ton mai diplomatic într-o declarație făcută miercuri, în care a lăudat eforturile de combatere a incendiilor forestiere depuse de ambele țări.

Incendiile forestiere fac parte din ciclul natural de viață al vastei păduri boreale din Canada, dar au devenit mai frecvente începând cu 2015, a afirmat Laura Chasmer, profesoară de geografie și mediu la Universitatea din Western Ontario.

Incendiu de pădure în Canada. FOTO: Dyck Darryl/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Acest fenomen este asociat cu unele dintre fenomenele extreme de încălzire climatică pe care le-am observat, precum și cu uscarea atmosferică a suprafeței”, a spus ea.

În trecut, incendiile izbucneau mai frecvent în vestul Canadei, dar în ultimii ani această tendință s-a deplasat spre est, în prezent având loc incendii de amploare în Ontario, Quebec și provinciile atlantice, a afirmat Chasmer, ceea ce a dus la o prezență mai vizibilă a fumului în orașe dens populate precum Toronto și New York.

Ea a adăugat că acest lucru a îngreunat eforturile de stingere a incendiilor din Canada, al căror obiectiv principal este să se asigure că flăcările nu se răspândesc în localitățile din apropiere. Stingerea completă a incendiilor este „foarte dificilă”, a remarcat Chasmer, datorită amplorii și intensității acestora.

Răspunzând la criticile venite din partea oficialilor americani, Carney a declarat joi că ambele țări au responsabilitatea de a combate schimbările climatice.

El a adăugat că guvernul său se află „în strânsă comunicare” cu provinciile și comunitățile locale.

Între timp, premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a respins criticile privind modul în care guvernul său a gestionat incendiile, subliniind că peste 150 de echipe de pompieri se află pe teren pentru a combate flăcările.