Peste o mie de blocuri din Capitală sunt încă afectate de avaria CET Sud. Oamenii fac petiție să nu mai plătească factura pe ianuarie / Explicațiile Termoenergetica

Peste o mie de blocuri din București încă nu au căldură și apă caldă, iar situația se va rezolva abia pe 31 ianuarie, potrivit site-ului Termoenergetica. Oamenii din imobilele afectate vor să dea în judecată compania de termoficare și au semnat o petiție unde susțin că refuză plata facturii la întreținere pe luna ianuarie. Acestia acuză că plătesc apă fierbin , deși primesc, în cel mai bun caz, apă călduță. Termoenergetica răspunde însă că facturile reflectă doar căldura efectiv primită, adică gigacaloriile măsurate la intrarea în bloc.

Miercuri dimineață, 436 de blocuri din Capitală nu aveau deloc căldură și apă caldă, iar 603 blocuri primeau agent termic doar parțial. Problemele au apărut după avaria la CET Sud, de la începutul lunii, iar de atunci sistemul de termoficare nu a putut să fie reechilibrat.

Potrivit site-ul Termoenergetica, o parte dintre acești consumatori vor avea agent termic începând de miercuri seară, dar pentru restul situația ar urma să se rezolve abia pe 31 ianuarie.

Bucureștenii vor să dea în judecată Termoenergetica

În acest context, mai multe persoane din blocurile afectate au inițiat o petiție prin care propun celor care nu au căldură și apă caldă în apartamente să nu mai achite facturile pentru întreținere în luna ianuarie, potrivit tvrinfo.ro. Inițiativa a strâns deja mii de semnături.

Totodată, conform Digi24, un bucureştean a depus o plângere penală împotriva conducerii Termoenergetica pentru fals în declaraţii şi abuz în serviciu, deoarece livrează apă rece în loc de caldă.

Reprezentanții distribuitorului de energie termică susțin însă că facturile vin în funcție de temperatura apei livrate în imobil și că apă călduță e mai ieftină decât cea fierbinte.

„Apa caldă și căldura se plătesc doar dacă beneficiați de ele! Știm că problemele din ultima perioadă au creat disconfort. Tocmai de aceea, este important să clarificăm cum funcționează plata pentru căldură și apă caldă și ce se întâmplă în cazul întârzierilor”, au explicat reprezentanții Termoenergetica, într-o postare recentă pe contul de Facebook al companiei.

Termoenergetica susține că locatarii blocurilor afectate plătesc doar consumul real.

„La subsolul fiecărui bloc există un contor de energie termică care înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal)”, mai spun aceștia.

„Apa «călduță» e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mică de Gcal”, mai precizează Termoenergetica.