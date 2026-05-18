Pete Hegseth face un pas extrem de neobișnuit în lateral, de la atribuțiile lui de șef al Pentagonului, pe timp de război

Pete Hegseth ține un discurs pe scenă în cadrul unui eveniment organizat de America First Workers, pe 18 mai 2026, în Hebron, Kentucky. FOTO: Jon Cherry / Getty images / Profimedia

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a început luni să facă campanie pentru un fost membru al trupelor speciale ale marinei SUA (Navy SEAL) – un candidat care îl înfruntă, în cursa pentru un loc în Congres, pe unul dintre principalii critici ai președintelui Donald Trump -, într-o apariție extrem de neobișnuită pentru un lider militar american, scrie Reuters.

În cadrul unui miting electoral în Kentucky, Hegseth l-a susținut pe candidatul republican Ed Gallrein și l-a criticat pe actualul membru al Camerei Reprezentanților, Thomas Massie, care, deși tot republican, a fost în conflict constant cu Trump în privința unor legi importante. De asemenea, Massie a condus campania pentru publicarea dosarelor guvernamentale despre infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Gallrein și Massie se vor înfrunta marți în ceea ce a devenit cea mai scumpă cursă primară din istoria Camerei Reprezentanților.

„De prea multe ori, Thomas Massie s-a comportat de parcă rolul său ar fi să se distanțeze de mișcarea condusă de președintele Trump, în loc să o consolideze”, a spus Hegseth.

Este extrem de neobișnuit ca secretarii Apărării să participe la evenimente politice, mai ales pe timp de război, întrucât armata SUA se vrea apolitică, notează Reuters. Cu toate acestea, Hegseth a încălcat normele de când a preluat funcția anul trecut, conducând slujbe de rugăciune creștine la Pentagon, comparând reporterii de știri cu dușmanii lui Iisus și încercând să sancționeze un senator democrat care îi îndemnase pe membrii armatei să refuze ordinele ilegale, mai scrie agenția internațională de presă.

Hegseth, adresându-se „tuturor avocaților” prezenți, a afirmat că participă la evenimentul din Kentucky în calitate de persoană fizică – o distincție importantă, având în vedere restricțiile legale privind activitățile politice ale angajaților federali.

Pentagonul a transmis că Hegseth nu a încălcat Legea Hatch, care interzice angajaților federali să-și folosească funcția oficială pentru a influența alegerile.

„Nu se vor folosi bani din impozitele contribuabililor pentru a facilita vizita acestuia. Participarea sa a fost verificată amănunțit și aprobată de avocați”, a declarat Sean Parnell, purtătorul de cuvânt șef al Pentagonului, într-un comunicat.

La eveniment, Hegseth a spus că Gallrein va susține agenda lui Trump și l-a condamnat pe Massie ca fiind un obstrucționist.

„Atunci când mișcarea are nevoie de unitate, mai ales în momentele decisive, Massie este dispus să voteze alături de democrați”, a spus șeful Pentagonului.

Massie, într-o apariție duminică la emisiunea „This Week” a postului ABC, a declarat că primește un impuls în strângerea de fonduri de fiecare dată când Trump îl menționează pe rețelele de socializare și a speculat că președintele este „disperat” să scape de el.

Trump a dus o campanie de răzbunare împotriva republicanilor care i s-au opus. Senatorul Bill Cassidy din Louisiana, care a stârnit mânia lui Trump pentru că a votat în favoarea condamnării lui Trump în al doilea proces de destituire din 2021, a pierdut sâmbătă cursa pentru realegere după ce Trump a susținut un rival.