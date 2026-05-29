Péter Magyar condamnă incursiunea dronei rusești de la Galați. Premierul Ungariei trimite un mesaj României

Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, și-a exprimat vineri solidaritatea cu România după ce o dronă aparținând Rusiei a lovit un bloc de locuințe la Galați și a afirmat că unitatea Europei și a Alianței NATO sunt „mai importante astăzi ca niciodată”.

Magyar a mai declarat că Ungaria condamnă „în cei mai fermi termeni” toate atacurile care pun în pericol populația civilă și duc la încălcarea teritoriului și a spațiului aerian al unui stat suveran membru al UE și al NATO.

„Atacul rusesc cu drone subliniază încă o dată că unitatea Europei și a NATO este mai importantă ca niciodată”, a spus Magyar.

„În orașul Galați, România, două persoane au fost rănite în urma unei explozii, după ce o dronă rusă a lovit un bloc de locuințe. Ungaria condamnă cu fermitate toate atacurile care pun în pericol populația civilă și conduc la încălcarea teritoriului și a spațiului aerian al unui stat suveran membru al UE și al NATO”, a adăugat premierul.

„Ungaria își exprimă solidaritatea cu România. Le urăm celor răniți o însănătoșire grabnică și susținem anchetarea completă a cazului”, a mai spus șeful guvernului Ungariei.

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați, au anunțat autoritățile. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe.

„Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului”, a spus Ministerul rus al Apărării.

Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce aproximativ 70 de persoane au fost evacuate. Alți doi oameni au ajuns la spital cu traumatisme ușoare, potrivit ISU.