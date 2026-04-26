Peter Magyar spune că oligarhii lui Orban fug din țară și își transferă miliardele în Emirate, SUA sau alte țări îndepărtate

Oligarhii asociați cu Viktor Orban și-au retras copiii de la școală și transferă zeci de miliarde de forinți către alte state, precum Emiratele Arabe Unite, SUA sau Uruguay, înainte să fugă din Ungaria, a acuzat sâmbătă Peter Magyar, câștigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Peter Magyar, liderul partidului Tisza, a cerut procurorului general și șefului poliției să îi rețină pe „acești infractori care au prejudiciat poporul ungar cu mii de miliarde de forinți și să nu-i lase să fugă, înainte de formarea unui guvern TISZA, în țări de unde nu mai pot fi extrădați”.

„Oligarhii lui Orban transferă zeci de miliarde de forinți în Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Uruguay și în alte state îndepărtate. Am aflat că Administrația Națională Fiscală și Vamală (NAV) a Ungariei, în urma unor informări de la bănci, a suspendat mai multe transferuri importante legate de cercul lui Antal Rogán sub suspiciunea de spălare de bani”, a scris Peter Magyar, pe contul său de X.

Viitorul premier ungar a acuzat, de asemenea, că se pregătește vânzarea mai multor instituții media din Ungaria sub prețul pieței și a cerut investitorilor să nu cumpere active care au legături „cu mafia”.

„Am fost informat, de asemenea, că mai multe familii de oligarhi au părăsit deja țara și că familia Mészáros este așteptată să călătorească la Dubai în zilele următoare. Conform rapoartelor, mai multe familii influente de oligarhi și-au retras deja copiii de la școală și pregătesc personal de securitate de încredere pentru plecarea lor”, a mai susținut Peter Magyar.

Orbán-linked oligarchs are transferring tens of billions of forints to the United Arab Emirates, the United States, Uruguay, and other distant countries.



I am aware that Hungary’s National Tax and Customs Administration (NAV), based on reports from banks, has suspended several… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 25, 2026

La alegerile legislative din 12 aprilie, premierul naționalist Viktor Orban a pierdut în faț conservatorul pro-UE Peter Magyar, al cărui partid a obținut o majoritate de două treimi în Parlament, în urma unui scrutin marcat de o prezență la vot record în această țară din Europa Centrală.

Partidul Tisza al lui Peter Magyar a câștigat 141 de mandate, în timp ce Fidesz-KDNP al lui Viktor Orban a obținut 52.

Viktor Orban a anunțat sâmbătă că se retrage din Parlamentul ungar.

Adunarea Națională a Ungariei urmează să țină ședința inaugurală pe 9 mai, când noii deputați vor depune jurământul.